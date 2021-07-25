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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3432343334343435>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
42%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:33

  Hotab написав:
  fler написав:народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.


Вы можете это исправить. Я могу помочь.
Когда приступаем?


:lol: Вы не перестаете меня удивлять.

  Hotab написав:10 лет падает рождаемость. Зачем это в этой теме?? И что можете изменить Вы (кроме того, что я предложил)??


Наука может и делает это. Давят на власть разными способами, объясняя по-научному, что напр., от локдауна больше зла, чем пользы и т.д.

  Hotab написав:Но спасать людей хоть как-то можно,а вот заставлять рожать - сложнее.


Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?


Тогда мы на верном пути?? Ввести полный локдаун навсегда , убить весь бизнес и поднять рождаемость в нищей стране??
Я не пойму вас,за что и против чего вы. :D

  fler написав:Вы не перестаете меня удивлять.

Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))





  fler написав:Наука может и делает это.


Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Разберитесь, потом поговорим.
Що там розбиратись?
.....

Господи! А я до сих пор считал себя занудой!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Страшилки на ночь глядя для "перестрашених" :D Cегодня сфотографировал на улице моего города, в центре Израиля, такой персонаж -
https://mednovelty.ru/news/1130429?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop :roll:
А позже вечером прочитал следущие новости из рашки - 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных Зображення[/url]
Совпадение? :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 лип, 2021 20:11, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:02

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Разберитесь, потом поговорим.
Що там розбиратись?
.....

Господи! А я до сих пор считал себя занудой!


- Будівельник, сколько раз мы говорили тебе что ты зануда!!!!!
- Тільки 34 ...
:D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05

  fler написав:........
А народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.
У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.
https://lb.ua/society/2021/03/09/479412 ... lasya.html
.....

ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:09

  Hotab написав: Я не пойму вас,за что и против чего вы. :D

Я за то, чтобы все делалось по уму, а не через ж.

  Hotab написав: Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))

Тогда зачем плодить неугодных :twisted: советую выбирать идейно близких, как stm , дети будут с математическим умом и немецкой культурой :wink:

  Hotab написав: Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.


Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом, а не устраивать бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом,

Без вакцинации, или после нее?))
Есть ссыль на такую науку?))


  fler написав:Тогда зачем плодить неугодных

Миру нужные разные.

близких, как stm ,


Качественных я тоже сделаю))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость
пока ваш любимый ворлд_оф_метер показывает всплески рождаемости спустя прибл. 9 месяцев от начала жёстких локдаунов)))
apollo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:19

  fler написав:
Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом, а не устраивать бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость.

А еще наука сказала, что нужно не менее 75% вакцинированного населения, чтобы прекратить распространение коронавируса. Но противники "поголовного чипирования" требуют оставить их в покое и вакцинироваться не желают. При этом они же и самые рьяные противники ношения масок в общественных местах, дабы коварные производители-масоны не заработали лишних 50 копеек себе в карман.
antey1969
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