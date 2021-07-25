Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:33
Hotab написав: fler написав:
народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.
Вы можете это исправить. Я могу помочь.
Когда приступаем?
Вы не перестаете меня удивлять.
Hotab написав:
10 лет падает рождаемость. Зачем это в этой теме?? И что можете изменить Вы (кроме того, что я предложил)??
Наука может и делает это. Давят на власть разными способами, объясняя по-научному, что напр., от локдауна больше зла, чем пользы и т.д.
Hotab написав:
Но спасать людей хоть как-то можно,а вот заставлять рожать - сложнее.
Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
fler
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:45
fler написав:
Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
Тогда мы на верном пути?? Ввести полный локдаун навсегда , убить весь бизнес и поднять рождаемость в нищей стране??
Я не пойму вас,за что и против чего вы.
fler написав:
Вы не перестаете меня удивлять.
Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))
fler написав:
Наука может и делает это.
Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.
Hotab
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:00
budivelnik написав: ЛАД написав:
Разберитесь, потом поговорим.
Що там розбиратись?
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Господи! А я до сих пор считал себя занудой!
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01
Страшилки на ночь глядя для "перестрашених"
Cегодня сфотографировал на улице моего города, в центре Израиля, такой персонаж -
https://mednovelty.ru/news/1130429?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
А позже вечером прочитал следущие новости из рашки -
70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
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Совпадение?
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roberto dark
в Нед 25 лип, 2021 20:11, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:02
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Разберитесь, потом поговорим.
Що там розбиратись?
.....
Господи! А я до сих пор считал себя занудой!
- Будівельник, сколько раз мы говорили тебе что ты зануда!!!!!
- Тільки 34 ...
Hotab
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05
fler написав:
........
А народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.
У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб. https://lb.ua/society/2021/03/09/479412 ... lasya.html
.....
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:09
Hotab написав:
Я не пойму вас,за что и против чего вы.
Я за то, чтобы все делалось по уму, а не через ж.
Hotab написав:
Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))
Тогда зачем плодить неугодных
советую выбирать идейно близких, как stm , дети будут с математическим умом и немецкой культурой
Hotab написав:
Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.
Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом, а не устраивать бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость.
fler
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:13
fler написав:
Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом,
Без вакцинации, или после нее?))
Есть ссыль на такую науку?))
fler написав:
Тогда зачем плодить неугодных
Миру нужные разные.
близких, как stm ,
Качественных я тоже сделаю))
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Hotab
в Нед 25 лип, 2021 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:15
fler написав:
бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость
пока ваш любимый ворлд_оф_метер показывает всплески рождаемости спустя прибл. 9 месяцев от начала жёстких локдаунов)))
apollo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:19
fler написав:
Наука сказала, что надо научиться жить с ковидом, а не устраивать бестолковые локдауны, от которых в том числе падает рождаемость.
А еще наука сказала, что нужно не менее 75% вакцинированного населения, чтобы прекратить распространение коронавируса. Но противники "поголовного чипирования" требуют оставить их в покое и вакцинироваться не желают. При этом они же и самые рьяные противники ношения масок в общественных местах, дабы коварные производители-масоны не заработали лишних 50 копеек себе в карман.
antey1969
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