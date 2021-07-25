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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3432343334343435

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
42%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:20

Hotab
Их очень много, например,
По словам представителя ВОЗ, доктора Дэвида Набарро, не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам.
"Людям придется научиться жить с этим вирусом. Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть" - заявил доктор Набарро в интервью телеканалу Sky News.
https://www.bbc.com/russian/news-57375064
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:30

roberto dark

Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое:

Ваша ссылка:
70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
Вчера, 21:13
Доктор подчеркивает, что с разных трибун заявляют, что вакцинация защищает прежде всего от тяжелых случаев заболеваний и смерти. Однако статистика опровергает это утверждение.

https://mednovelty.ru/news/1130429

Другие статьи:
Инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от коронавируса COVID-19
Сегодня, 07:53
Поэтому крайне важно вакцинироваться, чтобы обеспечить организму максимальную поддержку в случае контакта с патогеном.

https://mednovelty.ru/news/1130460

Врачи рассказали о новом типе умирающих от коронавируса пациентов
Сегодня, 12:38
По данным британской Службы общественного здравоохранения, от коронавируса умирает больше вакцинированных людей, чем непривитых.
...
По мнению врачей, благодаря вакцине выживает гораздо больше пациентов по сравнению с тем, что происходило ранее.

https://mednovelty.ru/news/1130484

Чихание назвали самым распространенным симптомом коронавируса у привитых людей
Сегодня, 18:28
Однако, подчеркивают специалисты, по тяжести они все же различны. Вакцинация существенно уменьшает проявления коронавируса.

https://mednovelty.ru/news/1130521

Т.е. на этом сайте каждый может найти то, что ему больше нравится, и даже в одной и той же статье.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Прошел по вашей ссылке, прочитал


Там просто манипулятивная подача информации. В стиле "сраны".

На самом деле, включив логику, можно понять такое:
запросто может возникнуть ситуация, при которой все 100% случаев госпитализации будет у вакцинированных. При условии, что вакцинировали только стариков, а молодежь нет. И старики (отдельные случаи) попадают на койку, а молодежь как не попадала, так и не попадает.
Но это ведь не значит, что вакцина не помогла. Ведь без нее было бы 100х госпитализаций, а с ней 1х. Но статья вроде как не соврала.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:43

Стивен - мертвый мальчик. Дисидент, не будь как Стивен)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5796 ... ampaign=64
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:54

yanyura + Вы в точку подметили. 8) Потому, как я собирался написать, что в Израильских СМИ, информация о снижение эффективности вакцины Pfizer, было опубликовано следущее - СМИ 25 июля минздрав Израиля опубликовал новые данные, свидетельствующие: - даже с распространением штамма «Дельта» вакцинация в десятки, если не сотни раз снижает риск заразиться либо тяжело заболеть коронавирусом.

В минздраве собрали данные об инфицированных и тяжело заболевших израильтянах за период с января по июль 2021 года. Их сегментировали по возрасту, наличию фоновых заболеваний и по тому, были эти люди привиты – или нет.

Оказалось, что у привитых людей из группы риска, страдающих хроническими болезнями, шансы заразиться и тяжело заболеть коронавирусом – гораздо ниже, чем у непривитых здоровых граждан того же возраста.
https://detaly.co.il/minzdrav-raskryl-n ... -vaktsina/
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 лип, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:56

  yanyura написав:roberto dark

Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое:
.............
Т.е. на этом сайте каждый может найти то, что ему больше нравится, и даже в одной и той же статье.

:lol:
Так, может, сайт такой? Высоконаучный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:10

  ЛАД написав:
  yanyura написав:roberto dark

Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое:
.............
Т.е. на этом сайте каждый может найти то, что ему больше нравится, и даже в одной и той же статье.

:lol:
Так, может, сайт такой? Высоконаучный.


От создателей "Спутника" вестимо :D . Так, а что у вас нового? Украинцев штамм Дельта, чудным образом не цепляет ? Тьфу,тьфу,тьфу :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:34

  roberto dark написав:....
Так, а что у вас нового? Украинцев штамм Дельта, чудным образом не цепляет ? Тьфу,тьфу,тьфу :wink:

Пока, к счастью, ничего нового. Относительно тихо.

2 дня назад друг сделал 2-ой укол коронавак.
После первого вообще ничего не почувствовал, вчера поднималась температура и неважное самочувствие (общее состояние). Сегодня уже всё нормально.
ЛАД
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