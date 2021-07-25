Минздрав Израиля опубликовал краткую справку о том, каково распределение по "привитости" среди тяжелых "ковидных" пациентов старше 40 лет с января по июль 21 года.



Тяжелобольные поделены на пять возрастных категорий, в каждой из которых проанализированы: непривитые с хроническими заболеваниями и без таковых, привитые с хроническими заболеваниями и без них.



За последние полгода в возрастной группе 40-49 лет было выявлено:



31.568 непривитых носителей вируса без хронических заболеваний;



3916 непривитых носителей вируса с хроническими заболеваниями;

2605 привитых носителей вируса без хронических заболеваний;



389 привитых носителей вируса с хроническими заболеваниями.



За все это время в данной возрастной группе было:



544 непривитых тяжелобольных без хронических заболеваний;



155 непривитых тяжелобольных с хроническими заболеваниями;



7 привитых тяжелобольных без хронических заболеваний;



5 привитых тяжелобольных с хроническими заболеваниями.

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Таким образом, даже при том, что с возрастом доля привитых зараженных и тяжелобольных возрастает, она все равно очень мала по сравнению с аналогичным показателем среди непривитых.