Hotab Их очень много, например, По словам представителя ВОЗ, доктора Дэвида Набарро, не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам. "Людям придется научиться жить с этим вирусом. Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть" - заявил доктор Набарро в интервью телеканалу Sky News. https://www.bbc.com/russian/news-57375064 По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.
Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое:
Ваша ссылка:
70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных Вчера, 21:13 Доктор подчеркивает, что с разных трибун заявляют, что вакцинация защищает прежде всего от тяжелых случаев заболеваний и смерти. Однако статистика опровергает это утверждение.
Инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от коронавируса COVID-19 Сегодня, 07:53 Поэтому крайне важно вакцинироваться, чтобы обеспечить организму максимальную поддержку в случае контакта с патогеном.
Врачи рассказали о новом типе умирающих от коронавируса пациентов Сегодня, 12:38 По данным британской Службы общественного здравоохранения, от коронавируса умирает больше вакцинированных людей, чем непривитых. ... По мнению врачей, благодаря вакцине выживает гораздо больше пациентов по сравнению с тем, что происходило ранее.
Чихание назвали самым распространенным симптомом коронавируса у привитых людей Сегодня, 18:28 Однако, подчеркивают специалисты, по тяжести они все же различны. Вакцинация существенно уменьшает проявления коронавируса.
Там просто манипулятивная подача информации. В стиле "сраны".
На самом деле, включив логику, можно понять такое: запросто может возникнуть ситуация, при которой все 100% случаев госпитализации будет у вакцинированных. При условии, что вакцинировали только стариков, а молодежь нет. И старики (отдельные случаи) попадают на койку, а молодежь как не попадала, так и не попадает. Но это ведь не значит, что вакцина не помогла. Ведь без нее было бы 100х госпитализаций, а с ней 1х. Но статья вроде как не соврала.
yanyura + Вы в точку подметили. Потому, как я собирался написать, что в Израильских СМИ, информация о снижение эффективности вакцины Pfizer, было опубликовано следущее - СМИ 25 июля минздрав Израиля опубликовал новые данные, свидетельствующие: - даже с распространением штамма «Дельта» вакцинация в десятки, если не сотни раз снижает риск заразиться либо тяжело заболеть коронавирусом.
В минздраве собрали данные об инфицированных и тяжело заболевших израильтянах за период с января по июль 2021 года. Их сегментировали по возрасту, наличию фоновых заболеваний и по тому, были эти люди привиты – или нет.
Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое: ............. Т.е. на этом сайте каждый может найти то, что ему больше нравится, и даже в одной и той же статье.
Прошел по вашей ссылке, прочитал, потом прочитал соседние новости по теме коронавируса и вконец запутался. Кому верить, если на одном и том же сайте за сутки опубликовано такое: ............. Т.е. на этом сайте каждый может найти то, что ему больше нравится, и даже в одной и той же статье.
Так, может, сайт такой? Высоконаучный.
От создателей "Спутника" вестимо . Так, а что у вас нового? Украинцев штамм Дельта, чудным образом не цепляет ? Тьфу,тьфу,тьфу
По данным Минздрава на вечер субботы, в стране насчитывается 11.171 зарегистрированный носитель "уханьского" коронавируса (неделю назад их было 6563). Из них 169 госпитализированы, 39 пребывают в "казенных изоляторах". Остальные 9958 пережидают нашествие вируса на организм в домашней изоляции.
Число тяжелобольных продолжает расти, хотя и не стремительно, но неуклонно. Сейчас их 89, в прошлую субботу – 58.
Общее число людей, умерших от "ковида" и его последствий, выросло за неделю с 6446 до 6458.
В пятницу анализы на "ковид" сдали 86.822 человек, из них зараженными оказались 1430 (1,66%).
Минздрав Израиля опубликовал краткую справку о том, каково распределение по "привитости" среди тяжелых "ковидных" пациентов старше 40 лет с января по июль 21 года.
Тяжелобольные поделены на пять возрастных категорий, в каждой из которых проанализированы: непривитые с хроническими заболеваниями и без таковых, привитые с хроническими заболеваниями и без них.
За последние полгода в возрастной группе 40-49 лет было выявлено:
31.568 непривитых носителей вируса без хронических заболеваний;
3916 непривитых носителей вируса с хроническими заболеваниями; 2605 привитых носителей вируса без хронических заболеваний;
389 привитых носителей вируса с хроническими заболеваниями.
За все это время в данной возрастной группе было:
544 непривитых тяжелобольных без хронических заболеваний;
155 непривитых тяжелобольных с хроническими заболеваниями;
7 привитых тяжелобольных без хронических заболеваний;
5 привитых тяжелобольных с хроническими заболеваниями. ........ Таким образом, даже при том, что с возрастом доля привитых зараженных и тяжелобольных возрастает, она все равно очень мала по сравнению с аналогичным показателем среди непривитых.
Там есть и по остальным возрастным группам старше 40. Жаль, не приведены цифры по более молодым. Или было мало таких больных? Вряд ли.
P.s. Там интересно посмотреть комменты. Есть и там такие, как будивельник и fler.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 лип, 2021 22:42, всього редагувалось 2 разів.