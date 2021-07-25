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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 22:07
ЛАД Мой отец в Украине тоже привился Короновак давно уже и никаких не было побочек +70 возраст . Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
Додано: Нед 25 лип, 2021 22:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
#ИдиДальшеДурик!
Американский атипрививочник 30ти с чем-то лет, поклонник трампа, работник какой-то цервки и всецело насмехающийся над вацинацией умер от коронавируса.
Я просто приведу его же слова:
- Когда ты не веришь в Библию потому что она написана человеком, но при этом веришь рекоммендациям Охраны Здоровья, которая написана человеком. Типа это логично, да? Май, 26
- У меня 99 проблем, но отсутствие вакцины - не одна из них; Июнь, 3
- Нынче люди устроили социальное лего и придумывают себя даже другой расы чем от рождения. Теперь я назовусь 190-сантиметровым спортсменом из колледжа и, если кому-то это так важно, буду считать себя уже привитым; Июнь, 6
- Ой, я в больнице... подцепил коронавирус. Июнь, 30
- Байденовские наведыватели под двери с упрашиванием вакцинироваться должны называться Свидетели ИеКовыд. Хештег #ИдиДальшеДурик! Июль, 8
- Я не то, чтобы против вакцин вообще... я против давления и спещки вакцинироваться. Даже лежа с пневмонией я пишу, что не вакцинируюсь сразу как выйду из клиники. Июль, 8
- Ой, мне стало лучше, но теперь опять хуже.
- Ой, я согласен на интубацию легких. лучше сам приму это решение чем меня подключат без сознания.
Этот дурик уже не пойдет никуда.
Додано: Нед 25 лип, 2021 22:53
Slx , я выше давал ссылку на эту историю из короткой жизни этого ковид-дисидента.
З.Ы.
Наш трудолюбивый юрыст уже пожаловался на вас за этот пост)).
Додано: Нед 25 лип, 2021 22:59
Другу 71. Возможно, реакция не на прививку, а на магн. бурю (на него, вроде, действует). Но не суть, прошло быстро.
Если можно, вопрос к Вам.
Здесь -
Сообщение мутноватое, пытался найти отчёт, но то ли плохо искал, то ли проблема в том, что с ивритом у меня очень слабо (не знаю ни слова ).
Вы такой отчёт не видели?
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:04
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