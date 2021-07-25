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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3433343434353436

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:07

ЛАД Мой отец в Украине тоже привился Короновак давно уже и никаких не было побочек +70 возраст . Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

#ИдиДальшеДурик!
Американский атипрививочник 30ти с чем-то лет, поклонник трампа, работник какой-то цервки и всецело насмехающийся над вацинацией умер от коронавируса.
Я просто приведу его же слова:
- Когда ты не веришь в Библию потому что она написана человеком, но при этом веришь рекоммендациям Охраны Здоровья, которая написана человеком. Типа это логично, да? Май, 26
- У меня 99 проблем, но отсутствие вакцины - не одна из них; Июнь, 3
- Нынче люди устроили социальное лего и придумывают себя даже другой расы чем от рождения. Теперь я назовусь 190-сантиметровым спортсменом из колледжа и, если кому-то это так важно, буду считать себя уже привитым; Июнь, 6
- Ой, я в больнице... подцепил коронавирус. Июнь, 30
- Байденовские наведыватели под двери с упрашиванием вакцинироваться должны называться Свидетели ИеКовыд. Хештег #ИдиДальшеДурик! Июль, 8
- Я не то, чтобы против вакцин вообще... я против давления и спещки вакцинироваться. Даже лежа с пневмонией я пишу, что не вакцинируюсь сразу как выйду из клиники. Июль, 8
- Ой, мне стало лучше, но теперь опять хуже.
- Ой, я согласен на интубацию легких. лучше сам приму это решение чем меня подключат без сознания.
Этот дурик уже не пойдет никуда.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:53

Slx , я выше давал ссылку на эту историю из короткой жизни этого ковид-дисидента.
З.Ы.
Наш трудолюбивый юрыст уже пожаловался на вас за этот пост)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:59

  roberto dark написав:ЛАД Мой отец в Украине тоже привился Короновак давно уже и никаких не было побочек +70 возраст . Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.

Другу 71. Возможно, реакция не на прививку, а на магн. бурю (на него, вроде, действует). Но не суть, прошло быстро.

Если можно, вопрос к Вам.
Здесь - https://mignews.com/news/health/80-vakcinirovannyh-ne-zarazhayut-koronavirusom.html - прочитал такое:
12-й канал израильского ТВ опубликовал данные доклада министерства здравоохранения о том, насколько заразны вакцинированные от covid, заразившиеся и ставшие носителями вируса.

По данным доклада, в 80% случаев заразившиеся вакцинированные не заразили никого (без учета членов семей).

Сообщение мутноватое, пытался найти отчёт, но то ли плохо искал, то ли проблема в том, что с ивритом у меня очень слабо (не знаю ни слова :) ).
Вы такой отчёт не видели?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:04

  Hotab написав:Slx , я выше давал ссылку на эту историю из короткой жизни этого ковид-дисидента.
З.Ы.
Наш трудолюбивый юрыст уже пожаловался на вас за этот пост)).

Не знаю, кто жаловался, но интересна причина жалобы.
Может модератор расскажет? :)
Просто интересно.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:21

В Бразилии президент все делал как нам советуют ковиддисиденты, спасал экономику от локдаунов, предлагал всем переболеть не дожидаясь вакцины. А неблагодарный народ недоволен -

У Бразилії десятки тисяч вийшли на акції за відставку Болсонару

Протестуючі скаржилися на пізній початок кампанії вакцинації, високий рівень безробіття і відсутність підтримки малозабезпечених груп населення, економічно постраждалих від пандемії.


В результате экономика всеравно пострадала, вывели злостный гамма штамм и почти взяли рекорд по количеству погибших.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1937696- ... -bolsonaru

Любители математики могут попробовать экстраполировать цифры в украинские реалии

За даними сайту групи волонтерів Worldometer на 25 липня, з початку пандемії в країні інфіковані 19 670 534 особи, з діагнозом COVID-19 померли 549 500. Мешканці Бразилії отримали понад 130 млн доз вакцини від коронавірусу. Близько 45 відсотків бразильців зробили перше щеплення і близько 17 відсотків — обидві. Населення країни перевищує 212 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 01:13

Для флер и будивельника:
Примерно пятая часть жителей США верят в конспирологическую теорию, согласно которой в рамках вакцинирования, призванного защитить от заражения COVID-19, в их организм вводят микрочипы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным социологическим институтом YouGov совместно с еженедельным изданием The Economist.


Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, 15 процентов американцев склонны считать, что теория заговора основана на реальных фактах, а пять процентов не сомневаются в ее правдивости.

Социологи выяснили, что эту гипотезу поддерживают 27 процентов граждан в возрасте 30-44 лет. ....

https://detaly.co.il/sotsiologi-kazhdyj-pyatyj-zhitel-ssha-verit-v-chipirovanie/
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 01:19

И для поклонников Спутника:
"Россия срывает поставки «Спутника V»" - https://detaly.co.il/rossiya-sryvaet-postavki-sputnika-v/.
Вот почему я спокойно относился к отказу Украины от закупок Спутника.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 01:26

И последнее на сегодня:
Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестирует оральную вакцину против COVID-19. Об этом сообщил The Jerusalem Post генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.
....
По словам Кидрона, вакцина Oravax нацелена на три структурных белка коронавируса, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer, которые нацелены на один белок. ...

https://detaly.co.il/izrail-pervym-v-mire-protestiruet-oralnuyu-vaktsinu-protiv-covid-19/
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