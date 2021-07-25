Додано: Нед 25 лип, 2021 22:13

#ИдиДальшеДурик!

Американский атипрививочник 30ти с чем-то лет, поклонник трампа, работник какой-то цервки и всецело насмехающийся над вацинацией умер от коронавируса.

Я просто приведу его же слова:

- Когда ты не веришь в Библию потому что она написана человеком, но при этом веришь рекоммендациям Охраны Здоровья, которая написана человеком. Типа это логично, да? Май, 26

- У меня 99 проблем, но отсутствие вакцины - не одна из них; Июнь, 3

- Нынче люди устроили социальное лего и придумывают себя даже другой расы чем от рождения. Теперь я назовусь 190-сантиметровым спортсменом из колледжа и, если кому-то это так важно, буду считать себя уже привитым; Июнь, 6

- Ой, я в больнице... подцепил коронавирус. Июнь, 30

- Байденовские наведыватели под двери с упрашиванием вакцинироваться должны называться Свидетели ИеКовыд. Хештег #ИдиДальшеДурик! Июль, 8

- Я не то, чтобы против вакцин вообще... я против давления и спещки вакцинироваться. Даже лежа с пневмонией я пишу, что не вакцинируюсь сразу как выйду из клиники. Июль, 8

- Ой, мне стало лучше, но теперь опять хуже.

- Ой, я согласен на интубацию легких. лучше сам приму это решение чем меня подключат без сознания.

Этот дурик уже не пойдет никуда.