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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3433343434353436

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:13

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcin ... 73611.html
пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:51

Кто скажет, что лучше - файзер или модерна?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:04

  ЛАД написав:Кто скажет, что лучше - файзер или модерна?

Когда-то (с год) официальные лица на этот вопрос отвечали: "колитесь той, которая доступна".
Технологии у обоих вакцин -- одинаковые, заявленные эффективности -- +- единицы процентов. И даже по последним заявленные условиям хранения phizer "подвинулся".
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ЛОБ

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