пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:13
пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:04
Когда-то (с год) официальные лица на этот вопрос отвечали: "колитесь той, которая доступна".
Технологии у обоих вакцин -- одинаковые, заявленные эффективности -- +- единицы процентов. И даже по последним заявленные условиям хранения phizer "подвинулся".
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