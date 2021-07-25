stargazer написав:https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkiv-de-shchepitimut-pfizer-novini-ukrajini-50173611.html пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.
Удоступнили, але не забезпечили.
в модерної побічки з серцем у два рази рідше, але вони і так рідкісні і стосуються молодих людей, за канадськими здається дослідженнями більший захист від дельти, але наступна доза не 21-28(реально 21) а 28 днів. Так що як є можливість швидше то краще швидше. Модерна не має такого строгого режиму зберігання. В файзера до попередніх штамів відмічали присутність в частини вакцинованих антитіл в носі.
Дельта ще може утворювати синцитії в легеневих клітинах ховаючися від антитіл. Так що коли вискочить, то треба щоб ззовні клітини на вірус чекали антитіла .
roberto dark написав:ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.
Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.
Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны».
Schmit написав:..... Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.
Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.
Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны».
Спасибо, но по Вашей ссылке читаем:
Этот материал впервые был опубликован в казахстанском издании «Vласть». «Новая газета» перепечатывает его на условиях партнерства.
При всём уважении к Казахстану всё же не уверен в передовых позициях казахстанской биологии. В западных источниках говорилось, что шип как раз слабо мутирует. Насколько помню, именно поэтому его выбрали объектом атаки для вакцин.