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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3434343534363437 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Пон 26 лип, 2021 16:01 ЛАД написав: stargazer написав: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkiv-de-shchepitimut-pfizer-novini-ukrajini-50173611.html

пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkiv-de-shchepitimut-pfizer-novini-ukrajini-50173611.htmlпишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.

Удоступнили, але не забезпечили. Удоступнили, але не забезпечили.



в модерної побічки з серцем у два рази рідше, але вони і так рідкісні і стосуються молодих людей, за канадськими здається дослідженнями більший захист від дельти, але наступна доза не 21-28(реально 21) а 28 днів. Так що як є можливість швидше то краще швидше. Модерна не має такого строгого режиму зберігання. В файзера до попередніх штамів відмічали присутність в частини вакцинованих антитіл в носі.



Дельта ще може утворювати синцитії в легеневих клітинах ховаючися від антитіл. Так що коли вискочить, то треба щоб ззовні клітини на вірус чекали антитіла . в модерної побічки з серцем у два рази рідше, але вони і так рідкісні і стосуються молодих людей, за канадськими здається дослідженнями більший захист від дельти, але наступна доза не 21-28(реально 21) а 28 днів. Так що як є можливість швидше то краще швидше. Модерна не має такого строгого режиму зберігання. В файзера до попередніх штамів відмічали присутність в частини вакцинованих антитіл в носі.Дельта ще може утворювати синцитії в легеневих клітинах ховаючися від антитіл. Так що коли вискочить, то треба щоб ззовні клітини на вірус чекали антитіла . stargazer Повідомлень: 1182 З нами з: 15.04.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 16:08 ЛАД написав: Schmit написав: roberto dark написав: ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ. Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.

Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют? Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на(файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?



https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/06/88619-vash-gid-po-mutatsiyam-sars-cov-2

«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.



Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.

Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны». Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны». Schmit

Повідомлень: 2298 З нами з: 08.09.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 17:34 Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав: .....

Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют? .....Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на(файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?



https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/06/88619-vash-gid-po-mutatsiyam-sars-cov-2

«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.



Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.

Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны». Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны».

Спасибо, но по Вашей ссылке читаем:

Этот материал впервые был опубликован в казахстанском издании «Vласть». «Новая газета» перепечатывает его на условиях партнерства.

При всём уважении к Казахстану всё же не уверен в передовых позициях казахстанской биологии.

В западных источниках говорилось, что шип как раз слабо мутирует.

Насколько помню, именно поэтому его выбрали объектом атаки для вакцин.



К тому же:

Безусловно, настораживает тот факт, что мутации, укрепившиеся в белке-шипе, могут сделать его неузнаваемым для антител, сформировавшихся после вакцинации. Мутации затронули участки, которые входят в состав самых успешных РНК вакцин от Pfizer/Biontech и Moderna. Основатель компании Biontech Угур Шахин успокаивает: «Да, мы знаем, что некоторые участки мутировали. Но там еще много участков, которые остались нетронутыми и пока нет оснований считать, что вакцина не сработает».

"Могут" это ещё не "сделали". Т.е. пока это только домыслы и опасения.

А там посмотрим.

Плюс:

Также ученый отметил, что в случае необходимости поменять РНК последовательность, они готовы это сделать за две недели, в короткий срок обеспечив миллионы новых доз. В этом главное преимущество РНК вакцин. Спасибо, но по Вашей ссылке читаем:При всём уважении к Казахстану всё же не уверен в передовых позициях казахстанской биологии.В западных источниках говорилось, что шип как раз слабо мутирует.Насколько помню, именно поэтому его выбрали объектом атаки для вакцин.К тому же:"Могут" это ещё не "сделали". Т.е.это только домыслы и опасения.А там посмотрим.Плюс: ЛАД 2 Повідомлень: 19107 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4789 раз. Подякували: 4436 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 19:58 Schmit написав: roberto dark написав: ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ. Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.

Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют? Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина- «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?

Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою.

Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше. Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою.Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше. centurionus Повідомлень: 1546 З нами з: 07.10.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 20:44 centurionus написав: Schmit написав: roberto dark написав: ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ. Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.

Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют? Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина- «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?

Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою.

Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше. Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою.Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше.



Не хочу "накаркать", но мне кажется, что если уровень вакцинации в Украине не будет достаточно высоким, вспышки заболевания от штамма Дельты, вам не миновать. Особенно учитывая фактор очень быстрого распространения коронавируса в геометрической прогрессии. Не хочу "накаркать", но мне кажется, что если уровень вакцинации в Украине не будет достаточно высоким, вспышки заболевания от штамма Дельты, вам не миновать. Особенно учитывая фактор очень быстрого распространения коронавируса в геометрической прогрессии. Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 26 лип, 2021 20:55, всього редагувалось 1 раз. roberto dark

Повідомлень: 367 З нами з: 04.06.19 Подякував: 53 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 20:49 ЛАД написав: Кто скажет, что лучше - файзер или модерна? Кто скажет, что лучше - файзер или модерна?

колите обе колите обе Ромасик Повідомлень: 2320 З нами з: 30.03.15 Подякував: 465 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3434343534363437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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