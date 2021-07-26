stargazer написав:https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkiv-de-shchepitimut-pfizer-novini-ukrajini-50173611.html пишуть що в Харкові удоступнили Файзер для всіх охочих від 18 років. У Львові були обіцянки але реально пішло 60+ і калєктівам, натомість в центрах веикихє модерна.
Удоступнили, але не забезпечили.
в модерної побічки з серцем у два рази рідше, але вони і так рідкісні і стосуються молодих людей, за канадськими здається дослідженнями більший захист від дельти, але наступна доза не 21-28(реально 21) а 28 днів. Так що як є можливість швидше то краще швидше. Модерна не має такого строгого режиму зберігання. В файзера до попередніх штамів відмічали присутність в частини вакцинованих антитіл в носі.
Дельта ще може утворювати синцитії в легеневих клітинах ховаючися від антитіл. Так що коли вискочить, то треба щоб ззовні клітини на вірус чекали антитіла .
roberto dark написав:ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.
Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.
Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны».
Schmit написав:..... Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
«Среди белков, которые мало изменились за время пандемии, обнаружены функциональные белки энзимы - nsp12 и nsp8, необходимые для воспроизведения вируса. Ремдесивир блокирует функционирование данных белков энзимов. Мы также заметили ряд белков, которые больше подвержены мутациям, среди них белки шипа и нуклеокапсида». А также в этом исследовании они предложили систему генетического штрих-кода, который ускорит определение варианта/штамма коронавируса и является доступной альтернативой полноценному секвенированию вируса.
Наибольшее количество изменений, — уже более 4000 мутаций, — происходит в знаменитом белке-шипе.
Но вакцины, работающие только против "шипа" - эффективны, а против всех белков - «никчемны».
Спасибо, но по Вашей ссылке читаем:
Этот материал впервые был опубликован в казахстанском издании «Vласть». «Новая газета» перепечатывает его на условиях партнерства.
При всём уважении к Казахстану всё же не уверен в передовых позициях казахстанской биологии. В западных источниках говорилось, что шип как раз слабо мутирует. Насколько помню, именно поэтому его выбрали объектом атаки для вакцин.
К тому же:
Безусловно, настораживает тот факт, что мутации, укрепившиеся в белке-шипе, могут сделать его неузнаваемым для антител, сформировавшихся после вакцинации. Мутации затронули участки, которые входят в состав самых успешных РНК вакцин от Pfizer/Biontech и Moderna. Основатель компании Biontech Угур Шахин успокаивает: «Да, мы знаем, что некоторые участки мутировали. Но там еще много участков, которые остались нетронутыми и пока нет оснований считать, что вакцина не сработает».
"Могут" это ещё не "сделали". Т.е. пока это только домыслы и опасения. А там посмотрим. Плюс:
Также ученый отметил, что в случае необходимости поменять РНК последовательность, они готовы это сделать за две недели, в короткий срок обеспечив миллионы новых доз. В этом главное преимущество РНК вакцин.
roberto dark написав:ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою. Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше.
Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря.
roberto dark написав:ЛАД Правда тайские медики признали ее типа "никчемной", именно против Дельты. После того как местное население, ранее прививавшиеся этой вакциной, стало МАССОВО ЗАБОЛЕВАТЬ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ.
Странно, что вакцины, провоцирующие выработку антител только на быстромутирующий шип белок (файзер, модерна, зенека...) оказываются эффективны против новых штаммов, а вакцина со всем спектром вирусных белков - «никчемна». Так может они все уже «никчемны» против мутантов, а статистику нам просто рисуют?
Це на перший погляд так. Але в процесі інактивації вірусу при виробництві таких вакцин ці "структури" (глікопротеїни, скажімо) можуть дещо змінюватися. У випадку з іншими вірусами, з іншою структурою, ефективність таких вакцин може бути досить високою. Ще нюанс описували такий. Особи, організм яких виробляв антитіла на мембранні антигени, хворіли важко. У тих, у кого вироблялися антитіла на "шип", все було значно легше.
Не хочу "накаркать", но мне кажется, что если уровень вакцинации в Украине не будет достаточно высоким, вспышки заболевания от штамма Дельты, вам не миновать. Особенно учитывая фактор очень быстрого распространения коронавируса в геометрической прогрессии.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 26 лип, 2021 20:55, всього редагувалось 1 раз.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрогнозували, що нова хвиля COVID-19 в Україні може розпочатись у кінці серпня - на початку вересня. Тоді почне збільшуватись кількість хворих на коронавірус через штам "Дельта".
Про це сказав голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю виданню УНІАН. Представник ВООЗ зазначив, що зараз вдалий час для вакцинації, оскільки штам "Дельта" не поширився сильно в Україні.