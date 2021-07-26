RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:38

Пересічні американці, як правило, звітують в своїх дописах про сильнішу/тривалішу реакцію на Модерну (щепилися, наприклад, колеги по роботі різними вакцинами). Наприклад, рука болить не один день (Пфайзер), а два-чотири (Модерна) тощо.
Після другої ін'єкції прояви сильніші.
centurionus
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 07.10.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:07

  hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну

Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену :). Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.

P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
yama
 
Повідомлень: 3657
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7364 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:27

Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона…
Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14993
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8132 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:28

  yama написав:
  hume написав:P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером

Как это понять? А от чего тогда кололись ? :shock: После укола вакциной от Pfizer, у большинства сходные симптомы ( слабость и прочее вами описанное состояние), но через день-два всё проходит, даже у слабых стариков .
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 366
З нами з: 04.06.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3435343634373438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Aps, kluychkooleg і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2580889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1082)
27.07.2021 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.