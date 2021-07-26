У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрогнозували, що нова хвиля COVID-19 в Україні може розпочатись у кінці серпня - на початку вересня. Тоді почне збільшуватись кількість хворих на коронавірус через штам "Дельта".
Про це сказав голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю виданню УНІАН. Представник ВООЗ зазначив, що зараз вдалий час для вакцинації, оскільки штам "Дельта" не поширився сильно в Україні.
Пересічні американці, як правило, звітують в своїх дописах про сильнішу/тривалішу реакцію на Модерну (щепилися, наприклад, колеги по роботі різними вакцинами). Наприклад, рука болить не один день (Пфайзер), а два-чотири (Модерна) тощо. Після другої ін'єкції прояви сильніші.
hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену . Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона… Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))
hume написав:P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером
Как это понять? А от чего тогда кололись ? После укола вакциной от Pfizer, у большинства сходные симптомы ( слабость и прочее вами описанное состояние), но через день-два всё проходит, даже у слабых стариков .
hume написав:P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером
Как это понять? А от чего тогда кололись ? После укола вакциной от Pfizer, у большинства сходные симптомы ( слабость и прочее вами описанное состояние), но через день-два всё проходит, даже у слабых стариков .
Пфайзер делает другие Вакцины от других болезней, о которых все забыли . Рекламы не будет взрослым тоже можно\нужно делать вакицины
Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона… Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))
это намек на то что грипп переименовали и называют короной ?