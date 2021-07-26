Эпидемия коронавируса в мире
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16
yama написав: Вкладчик1234 написав:
Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона…
Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (
https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html
). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))
это намек на то что грипп переименовали и называют короной ?
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Faceless
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:20
Faceless написав:
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
"Это другое".
Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:23
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
"Это другое".
Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?
Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?
Faceless
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46
Faceless написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
"Это другое".
Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?
Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?
Не хватает "как в Бергамо" (Израиле, Индии, и т.п.)
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:47
Вкладчик1234 написав: Faceless написав: Вкладчик1234 написав:"Это другое". Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?
Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?
Не хватает "как в Бергамо"
Хороших больниц, высокооплачиваемых докторов - да, не хватает.
Faceless
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:53
Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?
В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать) Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?
Вкладчик1234
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