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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  Вкладчик1234 написав:
Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона…
Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))

это намек на то что грипп переименовали и называют короной ?
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:20

  Faceless написав:Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз

"Это другое".

Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз

"Это другое".

Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?


Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз

"Это другое".

Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?


Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?

Не хватает "как в Бергамо" (Израиле, Индии, и т.п.)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:"Это другое".

Когда в Одессе, Бердянске и т.д. будет как в Бергамо? Не нужно рассказывать, что про "социальную дистанцию" и т.д. там нет и речи? Будет дельта-результат? Это ж не грипп?


Чего именно вам не хватает в Одессе и Бердянске?

Не хватает "как в Бергамо"
Хороших больниц, высокооплачиваемых докторов - да, не хватает.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:53

Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?

В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)
Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?
Вкладчик1234
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