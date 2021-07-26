Каждый год от гриппа умирало 3-4 миллиона человек, а теперь он исчез, а точнее трансформировался в короновирус с дистальный исходом 3-4 миллиона… Специалисты в сфере здравоохранения во всем мире пытаются найти объяснение новой загадке, которую принесла усиливающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции. На ее фоне в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа, что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет британская Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... d-flu.html). По приводимым оценкам, заболеваемость гриппом в мире снизилась на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если у вас ещё есть вопросы, узнайте сами в Гугл куда исчез грипп))
это намек на то что грипп переименовали и называют короной ?
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Вкладчик1234 написав:Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?
В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать) Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?
У нас как-то не принято спускать трупы по воде, и население не овер 1млрд,и плотность населения ниже в разы, и уровень санитарии выше 0. Для вас это новость? И, я вас правильно понял, вы жалеете, что украинцы в Одессе и Бердянске не умирают тысячами в день? Да или нет?