Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3436343734383439 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.

Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ? Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ? Faceless

Модератор Повідомлень: 29614 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1253 раз. Подякували: 7183 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 15:50 yama написав: hume написав: Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну

Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену . Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.



P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену. Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.P.S. Если что я вчера укололсяПфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают

превенар13? превенар13? stargazer Повідомлень: 1184 З нами з: 15.04.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 16:33 Starikan написав: Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.

Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники

Когда обновление на дельту обещают?



В странах первого мира уже вроде пошло обновление "по воздуху". На наш рыночек как обычно позже всех завезут? Когда обновление на дельту обещают?В странах первого мира уже вроде пошло обновление "по воздуху". На наш рыночек как обычно позже всех завезут? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14997 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8133 раз. Подякували: 3933 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3436343734383439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 2 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 756 , 757 , 758

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2597183

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06