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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47
Starikan написав:
Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:50
yama написав: hume написав:
Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену
. Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ
Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:33
Starikan написав:
Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Когда обновление на дельту обещают?
В странах первого мира уже вроде пошло обновление "по воздуху". На наш рыночек как обычно позже всех завезут?
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