Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3437343834393440> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Вів 27 лип, 2021 15:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.

Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ? Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ? Faceless

Модератор Повідомлень: 29615 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1253 раз. Подякували: 7183 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 15:50 yama написав: hume написав: Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну

Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену . Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.



P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену. Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.P.S. Если что я вчера укололсяПфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают

превенар13? превенар13? stargazer Повідомлень: 1184 З нами з: 15.04.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 16:51 Hotab написав: Немцы оценили свою избыточную смертность на уровне 45 тысяч, что очень хороший результат. Но такому результату есть причины

Сумеешь без вранья рассказать,какие ограничения были в Германии? Как в магазины ходили?? Гуляли ли?? Только не ври снова, у меня половина коллег в этом году там была пару месяцев. Я все знаю. Немцы оценили свою избыточную смертность на уровне 45 тысяч, что очень хороший результат. Но такому результату есть причиныСумеешь без вранья рассказать,какие ограничения были в Германии? Как в магазины ходили?? Гуляли ли?? Только не ври снова, у меня половина коллег в этом году там была пару месяцев. Я все знаю.

избыточная смертность в размере менее 2% вполне вписывается в ежегодные колебания относительно среднего значения. кроме того стоит проанализировать какие категории составили основу этой статистики - средний возраст умерших был более 80 лет и в первую очередь это был контингент домов престарелых, и как высказываются некоторые специалисты в Германии, основной причиной смертности этой группы был не коронавирус, а стес, подавленное психологическое состояние из-за запретов посения родствеников и проблемы вызнаные уменьшения количества и продолжительности прогулок и т.д.



что касается ограничений в Германии для граждан, то как и в большинстве стран мира правительство Германии нарушало и нарушает права и свободы собственных граждан и действовало по той же методичке, что и Украина, но при этом не доходя до полного маразма в виде запрета прогулок в парках, остановки метро или допуска в общественный транспорт по пропускам... избыточная смертность в размере менее 2% вполне вписывается в ежегодные колебания относительно среднего значения. кроме того стоит проанализировать какие категории составили основу этой статистики - средний возраст умерших был более 80 лет и в первую очередь это был контингент домов престарелых, и как высказываются некоторые специалисты в Германии, основной причиной смертности этой группы был не коронавирус, а стес, подавленное психологическое состояние из-за запретов посения родствеников и проблемы вызнаные уменьшения количества и продолжительности прогулок и т.д.что касается ограничений в Германии для граждан, то как и в большинстве стран мира правительство Германии нарушало и нарушает права и свободы собственных граждан и действовало по той же методичке, что и Украина, но при этом не доходя до полного маразма в виде запрета прогулок в парках, остановки метро или допуска в общественный транспорт по пропускам... Тракторист

Повідомлень: 5281 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 16:58 Вкладчик1234 написав: Давно что-то не снимали видосов из больниц, моргов, кладбищ, крематориев, очередей скорых, падающих замертво на улице и т.д. Народ вообще расслабился и перестал бояться



Посмотрите, что сейчас творится на украинских курортах? Когда они все умрут? Давно что-то не снимали видосов из больниц, моргов, кладбищ, крематориев, очередей скорых, падающих замертво на улице и т.д. Народ вообще расслабился и перестал боятьсяПосмотрите, что сейчас творится на украинских курортах? Когда они все умрут?

когда-нибудь обязательно все умрут и в ближайшее время будут преобладать смерти как обычно из категории сердечно-сосудистые, онкология и т.д.



а бряться точно не надо, так как страх - основная причина снижения иммунитета... когда-нибудь обязательно все умрут и в ближайшее время будут преобладать смерти как обычно из категории сердечно-сосудистые, онкология и т.д.а бряться точно не надо, так как страх - основная причина снижения иммунитета... Тракторист

Повідомлень: 5281 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:01 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: Пошёл алфавит





Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых.

Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте ( https://www.cdc.gov/ ) Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка.

"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты. Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитыхУченые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых.Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте () Центра по контролю и профилактике заболеваний.В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка."Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.

Ну чё, по четвёртому уколу? Пошёл алфавитНу чё, по четвёртому уколу?

чем больше уколов тем больше заработки фармкомпаний и соответственно откаты колониальным администрациям... 😂 чем больше уколов тем больше заработки фармкомпаний и соответственно откаты колониальным администрациям... 😂

Другое дело вот

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57981839 Другое дело вот stm

Повідомлень: 2883 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:02 Starikan написав: Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.

Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники



Вам вроде семейная доктор категорически не советовала



Из новостей:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что в Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от коронавируса COVID-19 и вести их статистику.

Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса.

Что касается Украины, то у нас такие случаи "не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются", заявила Голубовская.

"Вы же видите - весь мир рапортует. Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации - и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач.

https://www.bagnet.org/news/health/1315 ... lubovskaya Вам вроде семейная доктор категорически не советовалаИз новостей:Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что в Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от коронавируса COVID-19 и вести их статистику.Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса.Что касается Украины, то у нас такие случаи "не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются", заявила Голубовская."Вы же видите - весь мир рапортует. Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации - и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач. Востаннє редагувалось fler в Вів 27 лип, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз. fler

Повідомлень: 1800 З нами з: 07.08.09 Подякував: 513 раз. Подякували: 624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:08 ЛАД написав: Кто скажет, что лучше - файзер или модерна? Кто скажет, что лучше - файзер или модерна?

на сегодеяшний день все вакцины из разрядла "тёмных лошадок" с не до конца понятными свойствами, с сомнительной эффективностью и безопасностью... на сегодеяшний день все вакцины из разрядла "тёмных лошадок" с не до конца понятными свойствами, с сомнительной эффективностью и безопасностью... Тракторист

Повідомлень: 5281 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:14 Faceless написав: Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Ну-ну....

Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...

А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер? Ну-ну....Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер? budivelnik

Повідомлень: 24696 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:20 Вкладчик1234 написав: Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?



В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)

Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках? Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?

что касается Индии, то в процентном отношении ситуация там значительно лучше чем в Украине, а сжигание трупов и выбрасывание в реку несгоревших останков - это многовековая традиция не имеющая никакого отношения к коронавирусу... что касается Индии, то в процентном отношении ситуация там значительно лучше чем в Украине, а сжигание трупов и выбрасывание в реку несгоревших останков - это многовековая традиция не имеющая никакого отношения к коронавирусу... Тракторист

Повідомлень: 5281 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:21 Тракторист написав: ЛАД написав: Кто скажет, что лучше - файзер или модерна? Кто скажет, что лучше - файзер или модерна?

на сегодеяшний день все вакцины из разрядла "тёмных лошадок" с не до конца понятными свойствами, с сомнительной эффективностью и безопасностью... на сегодеяшний день все вакцины из разрядла "тёмных лошадок" с не до конца понятными свойствами, с сомнительной эффективностью и безопасностью...

Другое дело Бразилия и РФ ))) без "тёмных лошадок" так вырываться вперёд Другое дело Бразилия и РФ ))) без "тёмных лошадок" так вырываться вперёд stm

Повідомлень: 2883 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3437343834393440> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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