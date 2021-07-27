hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену . Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
Hotab написав:Немцы оценили свою избыточную смертность на уровне 45 тысяч, что очень хороший результат. Но такому результату есть причины Сумеешь без вранья рассказать,какие ограничения были в Германии? Как в магазины ходили?? Гуляли ли?? Только не ври снова, у меня половина коллег в этом году там была пару месяцев. Я все знаю.
избыточная смертность в размере менее 2% вполне вписывается в ежегодные колебания относительно среднего значения. кроме того стоит проанализировать какие категории составили основу этой статистики - средний возраст умерших был более 80 лет и в первую очередь это был контингент домов престарелых, и как высказываются некоторые специалисты в Германии, основной причиной смертности этой группы был не коронавирус, а стес, подавленное психологическое состояние из-за запретов посения родствеников и проблемы вызнаные уменьшения количества и продолжительности прогулок и т.д.
что касается ограничений в Германии для граждан, то как и в большинстве стран мира правительство Германии нарушало и нарушает права и свободы собственных граждан и действовало по той же методичке, что и Украина, но при этом не доходя до полного маразма в виде запрета прогулок в парках, остановки метро или допуска в общественный транспорт по пропускам...
Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте (https://www.cdc.gov/) Центра по контролю и профилактике заболеваний. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. "Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.
Ну чё, по четвёртому уколу?
чем больше уколов тем больше заработки фармкомпаний и соответственно откаты колониальным администрациям... 😂
Starikan написав:Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука. Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Вам вроде семейная доктор категорически не советовала
Из новостей: Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что в Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от коронавируса COVID-19 и вести их статистику. Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса. Что касается Украины, то у нас такие случаи "не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются", заявила Голубовская. "Вы же видите - весь мир рапортует. Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации - и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач. https://www.bagnet.org/news/health/1315 ... lubovskaya
Востаннє редагувалось fler в Вів 27 лип, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?
В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать) Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?
что касается Индии, то в процентном отношении ситуация там значительно лучше чем в Украине, а сжигание трупов и выбрасывание в реку несгоревших останков - это многовековая традиция не имеющая никакого отношения к коронавирусу...