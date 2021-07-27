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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3437343834393440 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Вів 27 лип, 2021 17:28 budivelnik написав: Faceless написав: Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Ну-ну....

Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...

А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер? Ну-ну....Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?

До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?

Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"

Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень Faceless

Модератор Повідомлень: 29615 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1253 раз. Подякували: 7183 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:46 Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав: Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз Ну-ну....

Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...

А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер? Ну-ну....Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?

До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?

Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"

Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень Справа не в обмеженнях..

Справ в тому як ми особисто класифікуємо ковід як хворобу.

Я класифікую її як новий вид грипу, так досить заразний...але грип.

Як відбувається зщ простим грипом

Більше заражаються молоді-але їм пофіг

У старших - імунітет з попереднього часу

Як відбулось з ковідом

Однаково заразились усі..але померли ті в кого збіглись два фактори

а - хронічні хвороби

б - ускладнення після ковіду



Тому

З наступного року, коли смертей по Україні буде менше 10000 в рік., а кількість захворювань буде 25 млн як і при грипі... то яка тоді буде летальність? Справа не в обмеженнях..Справ в тому як ми особисто класифікуємо ковід як хворобу.Я класифікую її як новий вид грипу, так досить заразний...але грип.Як відбувається зщ простим грипомБільше заражаються молоді-але їм пофігУ старших - імунітет з попереднього часуЯк відбулось з ковідомОднаково заразились усі..але померли ті в кого збіглись два факториа - хронічні хворобиб - ускладнення після ковідуТомуЗ наступного року, коли смертей по Україні буде менше 10000 в рік., а кількість захворювань буде 25 млн як і при грипі... то яка тоді буде летальність? budivelnik

Повідомлень: 24696 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:53 Faceless написав: Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень

Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику. Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14997 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8133 раз. Подякували: 3934 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 17:58 Вкладчик1234 написав: Faceless написав: Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику. Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику. Зараз в ковідвакцинованих в групах 60+ і вище - виникне ще одна проблемка....

Після природної смерті(яких в цих групах більш ніж достатньо) почнуть знаходити сліди ковіду...(імунітет не вбиває...імінутет заганяє під плінтус збудників хвороб..але в організмі людини присутні як правило практично всі збудники хвороб існуючих у світі,просто вони в неактивному стані) і тут питання

а сьогоднішні методи аналізу в стані визначити в якому активному чи неактивному стані збудник ковіду?

А так як люди були вакциновані і де-юре сліди ковіду в них є ...почнеться що? істерія - вакцинування вбиває? Зараз в ковідвакцинованих в групах 60+ і вище - виникне ще одна проблемка....Після природної смерті(яких в цих групах більш ніж достатньо) почнуть знаходити сліди ковіду...(імунітет не вбиває...імінутет заганяє під плінтус збудників хвороб..але в організмі людини присутні як правило практично всі збудники хвороб існуючих у світі,просто вони в неактивному стані) і тут питанняа сьогоднішні методи аналізу в стані визначити в якому активному чи неактивному стані збудник ковіду?А так як люди були вакциновані і де-юре сліди ковіду в них є ...почнеться що? істерія - вакцинування вбиває? budivelnik

Повідомлень: 24696 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3437343834393440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2600039

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06