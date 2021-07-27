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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:28

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Ну-ну....
Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...
А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?

До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?
Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:46

  Faceless написав:
  budivelnik написав:
  Faceless написав:Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Ну-ну....
Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...
А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?

До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?
Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Справа не в обмеженнях..
Справ в тому як ми особисто класифікуємо ковід як хворобу.
Я класифікую її як новий вид грипу, так досить заразний...але грип.
Як відбувається зщ простим грипом
Більше заражаються молоді-але їм пофіг
У старших - імунітет з попереднього часу
Як відбулось з ковідом
Однаково заразились усі..але померли ті в кого збіглись два фактори
а - хронічні хвороби
б - ускладнення після ковіду

Тому
З наступного року, коли смертей по Україні буде менше 10000 в рік., а кількість захворювань буде 25 млн як і при грипі... то яка тоді буде летальність?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:53

  Faceless написав:Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень

Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:58

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику.
Зараз в ковідвакцинованих в групах 60+ і вище - виникне ще одна проблемка....
Після природної смерті(яких в цих групах більш ніж достатньо) почнуть знаходити сліди ковіду...(імунітет не вбиває...імінутет заганяє під плінтус збудників хвороб..але в організмі людини присутні як правило практично всі збудники хвороб існуючих у світі,просто вони в неактивному стані) і тут питання
а сьогоднішні методи аналізу в стані визначити в якому активному чи неактивному стані збудник ковіду?
А так як люди були вакциновані і де-юре сліди ковіду в них є ...почнеться що? істерія - вакцинування вбиває?
budivelnik
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