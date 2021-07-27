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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:28
budivelnik написав: Faceless написав:
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Ну-ну....
Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...
А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?
До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?
Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:46
Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Вот только у гриппа показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз
Ну-ну....
Це в різновидів грипу,які бушують 50 років - госпіталізацій менше...
А наприклад іспанка- грип і що зробив в перший рік..і де він тепер?
До речі, які обмеження запроваджували за епідемії іспанки, знаєте?
Ну, дякувати богу, ковід до іспанки не дотягує. Добре, якщо вам стане легше, скоригую "у гриппа (штаммов последних годов) показатели госпитализаций, тяжёлого течения болезни, смертности ниже в десятки раз"
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Справа не в обмеженнях..
Справ в тому як ми особисто класифікуємо ковід як хворобу.
Я класифікую її як новий вид грипу, так досить заразний...але грип.
Як відбувається зщ простим грипом
Більше заражаються молоді-але їм пофіг
У старших - імунітет з попереднього часу
Як відбулось з ковідом
Однаково заразились усі..але померли ті в кого збіглись два фактори
а - хронічні хвороби
б - ускладнення після ковіду
Тому
З наступного року, коли смертей по Україні буде менше 10000 в рік., а кількість захворювань буде 25 млн як і при грипі... то яка тоді буде летальність?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:53
Faceless написав:
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:58
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику.
Зараз в ковідвакцинованих в групах 60+ і вище - виникне ще одна проблемка....
Після природної смерті(яких в цих групах більш ніж достатньо) почнуть знаходити сліди ковіду...(імунітет не вбиває...імінутет заганяє під плінтус збудників хвороб..але в організмі людини присутні як правило практично всі збудники хвороб існуючих у світі,просто вони в неактивному стані) і тут питання
а сьогоднішні методи аналізу в стані визначити в якому активному чи неактивному стані збудник ковіду?
А так як люди були вакциновані і де-юре сліди ковіду в них є ...почнеться що? істерія - вакцинування вбиває?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 18:44
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Бо навіть всі ті пташино-свинячі й близько не дотягують до ковіду за рівнем летальності та ймовірності важких ускладнень
Ну если "в любой непонятной ситуации" писать "ковид" - то понятно, что можно нарисовать любую статистику.
У вас пока получается только врать в любой непонятной ситуации, и постить в промежутках всякий мусор с инфопомоек.
Как я уже писал, явное отличие от "просто грипп" можно увидеть даже просто по своему окружению, если оно достаточно широкое. К примеру, за последние десятки лет среди окружения не было ни одного (или буквально единицы за многие годы) случая не то что смертей, а даже госпитализации от "просто граппа/простуды", максимум - воспаление легких, и то, как явное следствие следствие каких-то внешних воздействий (длительное переохлаждение, например). И тут за последний год один за другим случаи госпитализаций, у самых разных людей, в т.ч. у молодых (коллега лежала в реанимации под аппаратом), и даже летальные случаи - буквально "на ровном месте".
Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:13
stargazer написав: Starikan написав:
Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
чудово, друга доза? в нас у Львові також НАН Пфайзером щеплять. Чи для 60+ ця вакцина є зараз в поліклініках не знаю.
Первая доза по вызову из поликлиники. К НАН я уже полгода отношения не имею, подал в отставку после 50 лет занятий наукой
Faceless написав:
Вы вроде писали про противопоказания, что вам не советовали врачи. Передумали ?
Да, после других консультаций.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:28
Faceless написав:
Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).
Что за бред кремлёвской пропаганды?
Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"
Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 27 лип, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:29
Faceless написав:
Но вам все хочется массовых смертей сограждан
Почали з статистики - перейшли до пропаганди..
1 Що таке масові смерті?
600 000 в рік - це масові? а 30 000 в рік?
2 Чому в безковідному 2005 +12%(на 100000 населення) до 2020 - це нормально
Тоді ці +12% - це вже масово чи ще ні?
3 Чому по рівню смертності 2020 посередині(на 12 місці) в періоді 1999-2020?
Так що менше використовуйте епітети,більше цифри..і буде толк.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:31
budivelnik написав: Faceless написав:
Но вам все хочется массовых смертей сограждан
Почали з статистики - перейшли до пропаганди..
1 Що таке масові смерті?
600 000 в рік - це масові? а 30 000 в рік?
2 Чому в безковідному 2005 +12%(на 100000 населення) до 2020 - це нормально
Тоді ці +12% - це вже масово чи ще ні?
3 Чому по рівню смертності 2020 посередині(на 12 місці) в періоді 1999-2020?
Так що менше використовуйте епітети,більше цифри..і буде толк.
Це не до мене пишіть, а до Вкладника, це він обурюється, чого в Одесі трупи біля берега не плавають
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:32
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