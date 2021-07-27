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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3438343934403441

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:34

  Faceless написав:Це не до мене пишіть, а до Вкладника, це він обурюється, чого в Одесі трупи біля берега не плавають

Ещё раз поясняю кастрюлеголовым: имхо, открытие, почему в "Одессе и Бердянске не плавают трупы, несмотря на отрицательную социальную дистанцию и абсолютное игнорирование "карантина", - тянет на нобелевку, и этот опыт должен быть распространен на весь мир.

Вы не хотите, чтобы можно было не соблюдать никаких "пандемийных ограничений" и при этом не плавали трупы?

Наука - особенно украинская - просто обязана раскрыть этот феномен
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 27 лип, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:35

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).

Что за бред кремлёвской пропаганды?
Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"

Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:37

  stm написав:Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

Чё-то как-то не тянет на смертельную "дельта-пандемию" и "как в Бергамо".

"Зарегистрированный случай" - это кто-то чихнул, и тест показал "полож"? Так сделайте ещё один тест - может пациент уже выздоровел? :)

"2х-кратный рост" - это не потому, что лаборанты вышли с выходных?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 27 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:двукратный скачок заболеваемости
Вас що хвилює?
Те що захворіли...і не помітили
Чи те що більше померло?
Якщо летальність нижче - хай хворіють
Гірше коли помирають здоровими.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Це не до мене пишіть, а до Вкладника, це він обурюється, чого в Одесі трупи біля берега не плавають

Ещё раз поясняю кастрюлеголовым: имхо, открытие, почему в "Одессе и Бердянске не плавают трупы, несмотря на отрицательную социальную дистанцию и абсолютное игнорирование "карантина", - тянет на нобелевку, и этот опыт должен быть распространен на весь мир.

Вы не хотите, чтобы можно было не соблюдать никаких "пандемийных ограничений" и при этом не плавали трупы?

Наука - особенно украинская - просто обязана раскрыть этот феномен
Если б вы меньше читали инфопомойки, которые постите регулярно, и меньше врали, то может поняли бы какую чушь написали выше. Шнобелевку вам нужно, за "отрицательную дистанцию". С глистами, наверное
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:40

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

Чё-то как-то не тянет на смертельную "дельта-пандемию" и "как в Бергамо".

"Зарегистрированный случай" - это кто-то чихнул, и тест показал "полож"? Так сделайте ещё один тест - может пациент уже выздоровел? :)

Если быть нетрезвомыслящим и далее, потянет. За один день с 213 до более 600, мы ведь понимаем что тестирований у нас нет, просто когда уже в больничку с отдышкой попадаешь, вот и выявляют ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:41

  budivelnik написав:
  stm написав:двукратный скачок заболеваемости
Вас що хвилює?
Те що захворіли...і не помітили
Чи те що більше померло?
Якщо летальність нижче - хай хворіють
Гірше коли помирають здоровими.

Будивельник, меня волнует Ваша математика, она слишком квантовая ;) не хочу как в РФ нехватка кислорода и по 800 смертность.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:43

  stm написав:Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.


Повторю вопрос, а то может затерялся в "ленте":
"2х-кратный рост" 27 июля - это не потому, что лаборанты вышли с выходных?
Вкладчик1234
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