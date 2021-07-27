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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:34
Faceless написав:
Це не до мене пишіть, а до Вкладника, це він обурюється, чого в Одесі трупи біля берега не плавають
Ещё раз поясняю кастрюлеголовым: имхо, открытие, почему в "Одессе и Бердянске не плавают трупы, несмотря на отрицательную социальную дистанцию и абсолютное игнорирование "карантина", - тянет на нобелевку, и этот опыт должен быть распространен на весь мир.
Вы не хотите, чтобы можно было не соблюдать никаких "пандемийных ограничений" и при этом не плавали трупы?
Наука - особенно украинская - просто обязана раскрыть этот феномен
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 27 лип, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:35
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).
Что за бред кремлёвской пропаганды?
Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"
Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:37
stm написав:
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
Чё-то как-то не тянет на смертельную "дельта-пандемию" и "как в Бергамо".
"Зарегистрированный случай" - это кто-то чихнул, и тест показал "полож"? Так сделайте ещё один тест - может пациент уже выздоровел?
"2х-кратный рост" - это не потому, что лаборанты вышли с выходных?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 27 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:37
stm написав:
двукратный скачок заболеваемости
Вас що хвилює?
Те що захворіли...і не помітили
Чи те що більше померло?
Якщо летальність нижче - хай хворіють
Гірше коли помирають здоровими.
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budivelnik
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:38
Вкладчик1234 написав: Faceless написав:
Це не до мене пишіть, а до Вкладника, це він обурюється, чого в Одесі трупи біля берега не плавають
Ещё раз поясняю кастрюлеголовым: имхо, открытие, почему в "Одессе и Бердянске не плавают трупы, несмотря на отрицательную социальную дистанцию и абсолютное игнорирование "карантина", - тянет на нобелевку, и этот опыт должен быть распространен на весь мир.
Вы не хотите, чтобы можно было не соблюдать никаких "пандемийных ограничений" и при этом не плавали трупы?
Наука - особенно украинская - просто обязана раскрыть этот феномен
Если б вы меньше читали инфопомойки, которые постите регулярно, и меньше врали, то может поняли бы какую чушь написали выше. Шнобелевку вам нужно, за "отрицательную дистанцию". С глистами, наверное
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Faceless
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:40
Вкладчик1234 написав: stm написав:
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
Чё-то как-то не тянет на смертельную "дельта-пандемию" и "как в Бергамо".
"Зарегистрированный случай" - это кто-то чихнул, и тест показал "полож"? Так сделайте ещё один тест - может пациент уже выздоровел?
Если быть нетрезвомыслящим и далее, потянет. За один день с 213 до более 600, мы ведь понимаем что тестирований у нас нет, просто когда уже в больничку с отдышкой попадаешь, вот и выявляют
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:41
budivelnik написав: stm написав:
двукратный скачок заболеваемости
Вас що хвилює?
Те що захворіли...і не помітили
Чи те що більше померло?
Якщо летальність нижче - хай хворіють
Гірше коли помирають здоровими.
Будивельник, меня волнует Ваша математика, она слишком квантовая
не хочу как в РФ нехватка кислорода и по 800 смертность.
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stm
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:43
stm написав:
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
Повторю вопрос, а то может затерялся в "ленте":
"2х-кратный рост" 27 июля - это не потому, что лаборанты вышли с выходных?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:47
Вкладчик1234 написав: stm написав:
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
Повторю вопрос, а то может затерялся в "ленте":
"2х-кратный рост" 27 июля - это не потому, что лаборанты вышли с выходных?
Они вышли во вторник, а не в понедельник?
Поехали дальше, история цифр:
Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов
РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426
С - стабильность или просто любим копать...
Я ещё для наших укажу одну бедную страну Индонезию 9,846 7,565. Она сейчас просто грипп накрыл...
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stm
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:20
stm написав: budivelnik написав: stm написав:
двукратный скачок заболеваемости
Вас що хвилює?
Те що захворіли...і не помітили
Чи те що більше померло?
Якщо летальність нижче - хай хворіють
Гірше коли помирають здоровими.
Будивельник, меня волнует Ваша математика, она слишком квантовая
не хочу как в РФ нехватка кислорода и по 800 смертность.
Якщо і далі будете шарахатись від кожного панікера - то помрете не від ковіду,а від атаку серця,або від депресії.
Саме це і відбувається в росії, яку путінфюрери постійно чимось шугають..
то кулаками капіталістами
то переродившимися комуністами
то продвинутими соціалістами
то бандерівцями
то підносами
тепер в них нова страшилка - ковід
але населення вже настільки вичерпало свої психічні можливості що мре від бояришника( а раніше цей самогон їх робив расейськоМІРцями)а зараз робить расійськоМЕРЦЯМИ...
1 Не лякайтесь самі і не лякайте інших - і у вас і у тих кого ви не встигли налякати життя буде краще
2 Не скидайте все в купу
індійський штам,трупи в Бергамо і так далі... - вакцини вже валом, тому..
3 Поясніть (пояснюйте,але тихо і спокійно ,щоб зрозуміли а не налякались)хронічно хворим
- вакцинація не вилікує їх від їх хронічних хвороб...але дасть можливість трошки довше прожитистаршим 60+
- вакцинація не зробить їх безсмертними,але покращить якість того життя що ще залишилосьгрупі 40-
- нехай забють товстий і лотний на ковід,для них що ковід, що насморк - одне і те ж.
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budivelnik
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