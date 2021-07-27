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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3439344034413442

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов
РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426
Ще раз
Якщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхи
Якщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.

ПС
смертей
в добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 1800
2021
липень - 20
червень -52
травень -200
квітень-364
березень-238
лютий - 115
січень -135
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш провел во вторник, 27 июля, встречу с директорами больниц, на которой сделал откровенное заявление. Он сказал, что введение зеленого стандарта ("тав ярок"), подразумевающего участие в массовых мероприятиях только привитых, переболевших и тех израильтян, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, это не является панацеей.

"Надо просто принять тот факт, что через десять дней число обнаруживаемых инфицированных в сутки удвоится, как и число больных в тяжелом и критическом состоянии, - добавил Аш. - Особенно с тех пор, как начался нынешний рост. Теперь мы все время должны быть к этому готовы".
P.S. Последние несколько дней около 2000 новых заболевших в Израиле.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 27 лип, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники 8)
Этому есть простое объяснение: пропаганда антивакцинации - это часть гибридной информационной войны, которая ведется россией против Украины.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:12

  ЛАД написав:
Примерно пятая часть жителей США верят в конспирологическую теорию, согласно которой в рамках вакцинирования, призванного защитить от заражения COVID-19, в их организм вводят микрочипы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным социологическим институтом YouGov совместно с еженедельным изданием The Economist.


Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, 15 процентов американцев склонны считать, что теория заговора основана на реальных фактах, а пять процентов не сомневаются в ее правдивости.

Социологи выяснили, что эту гипотезу поддерживают 27 процентов граждан в возрасте 30-44 лет. ....

https://detaly.co.il/sotsiologi-kazhdyj-pyatyj-zhitel-ssha-verit-v-chipirovanie/

Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:20

  Binimovich написав:
Starikan написав:Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука.
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники 8)
Этому есть простое объяснение: пропаганда антивакцинации - это часть гибридной информационной войны, которая ведется россией против Украины.

:lol: :lol:
Маленький инсайд - из числа записавшихся на вакцинацию Пфайзером :!: в НАН - большинство - методисты, лаборанты, уборщицы и т.п., меньше всего - академики, чл.-корры, доктора наук. Делаем выводы 8)
fler
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