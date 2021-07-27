stm написав:Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426
Ще раз Якщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхи Якщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.
ПС смертей в добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 1800 2021 липень - 20 червень -52 травень -200 квітень-364 березень-238 лютий - 115 січень -135
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш провел во вторник, 27 июля, встречу с директорами больниц, на которой сделал откровенное заявление. Он сказал, что введение зеленого стандарта ("тав ярок"), подразумевающего участие в массовых мероприятиях только привитых, переболевших и тех израильтян, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, это не является панацеей.
"Надо просто принять тот факт, что через десять дней число обнаруживаемых инфицированных в сутки удвоится, как и число больных в тяжелом и критическом состоянии, - добавил Аш. - Особенно с тех пор, как начался нынешний рост. Теперь мы все время должны быть к этому готовы". P.S. Последние несколько дней около 2000 новых заболевших в Израиле.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 27 лип, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Примерно пятая часть жителей США верят в конспирологическую теорию, согласно которой в рамках вакцинирования, призванного защитить от заражения COVID-19, в их организм вводят микрочипы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным социологическим институтом YouGov совместно с еженедельным изданием The Economist.
Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, 15 процентов американцев склонны считать, что теория заговора основана на реальных фактах, а пять процентов не сомневаются в ее правдивости.
Социологи выяснили, что эту гипотезу поддерживают 27 процентов граждан в возрасте 30-44 лет. ....
Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа