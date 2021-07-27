stm написав:Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426
Ще раз Якщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхи Якщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.
ПС смертей в добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 1800 2021 липень - 20 червень -52 травень -200 квітень-364 березень-238 лютий - 115 січень -135
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш провел во вторник, 27 июля, встречу с директорами больниц, на которой сделал откровенное заявление. Он сказал, что введение зеленого стандарта ("тав ярок"), подразумевающего участие в массовых мероприятиях только привитых, переболевших и тех израильтян, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, это не является панацеей.
"Надо просто принять тот факт, что через десять дней число обнаруживаемых инфицированных в сутки удвоится, как и число больных в тяжелом и критическом состоянии, - добавил Аш. - Особенно с тех пор, как начался нынешний рост. Теперь мы все время должны быть к этому готовы". P.S. Последние несколько дней около 2000 новых заболевших в Израиле.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 27 лип, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Примерно пятая часть жителей США верят в конспирологическую теорию, согласно которой в рамках вакцинирования, призванного защитить от заражения COVID-19, в их организм вводят микрочипы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международным социологическим институтом YouGov совместно с еженедельным изданием The Economist.
Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, 15 процентов американцев склонны считать, что теория заговора основана на реальных фактах, а пять процентов не сомневаются в ее правдивости.
Социологи выяснили, что эту гипотезу поддерживают 27 процентов граждан в возрасте 30-44 лет. ....
Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа
hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
Почему именно Модерна ? Субъективный выбор ? Мне например субъективно нравятся больше классические вакцины , по классической технологии - "целый убитый вирус" . Я вижу плюс в том что у нас коронавак , так как субъективно иммунитет после него будет более универсальный чем после рнк вакцины . Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену . Я субъективно выбирал бы Короновак или другую классическую ( изготовленную по классической методике ) вакцину. Но для себя просто не вижу смысла , стремиться с толпой куда-то на бойню.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером , а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
Признаюсь первые мысли у меня были такие же. Сначала промониторил ее эффективность относительно других, а она ниже.
+ Коронавак пока не признается Евросоюзом, если не ошибаюсь пока не входит в список вакцин с которыми разрешается въезд в ЕС.
Поговорил с врачами. Ничего криминального не увидели, хотя сами привиты файзером.
Starikan написав:Вакцинировался Пфайзером. Пару дней поболела рука. Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Этому есть простое объяснение: пропаганда антивакцинации - это часть гибридной информационной войны, которая ведется россией против Украины.
Маленький инсайд - из числа записавшихся на вакцинацию Пфайзером в НАН - большинство - методисты, лаборанты, уборщицы и т.п., меньше всего - академики, чл.-корры, доктора наук. Делаем выводы
Значит останутся в живых методисты, лаборанты и уборщицы. А все академики с черной строчечкой на портрете. Флер, смотрю на Дельту и Индонезию и чего-то совсем не смешно читать Вас с Вкладчиком... Будивельник просто глуп, он не из вашей когорты тумасов...
fler написав: Маленький инсайд - из числа записавшихся на вакцинацию Пфайзером в НАН - большинство - методисты, лаборанты, уборщицы и т.п., меньше всего - академики, чл.-корры, доктора наук. Делаем выводы
Значит останутся в живых методисты, лаборанты и уборщицы. А все академики с черной строчечкой на портрете. Флер, смотрю на Дельту и Индонезию и чего-то совсем не смешно читать Вас с Вкладчиком... Будивельник просто глуп, он не из вашей когорты тумасов...
roberto dark написав:..... Не хочу "накаркать", но мне кажется, что если уровень вакцинации в Украине не будет достаточно высоким, вспышки заболевания от штамма Дельты, вам не миновать. Особенно учитывая фактор очень быстрого распространения коронавируса в геометрической прогрессии.
Не знаю, что Вы называете "достаточно", но высоким он точно не будет.