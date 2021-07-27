Это кто "всё"?
Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену .
В отношении побочные КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером
А это как?
Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?
, а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против других обязательных прививок?
Известный пример с оспой. В результате обязательных прививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти.