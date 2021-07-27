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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3440344134423443 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Вів 27 лип, 2021 23:39 yama, по Вашим постам возникает куча вопросов.

yama написав: .... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . .... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним .

Это кто "всё"?



. Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену

В отношении побочные КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.



P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером

А это как?

Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?



, а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают



Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против других обязательных прививок?

Известный пример с оспой. В результате обязательных прививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти. , по Вашим постам возникает куча вопросов.Это кто "всё"?В отношении побочные КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.А это как?Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против другихпрививок?Известный пример с оспой. В результатепрививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти. ЛАД 2 Повідомлень: 19108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4792 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 23:53 Вкладчик1234 написав: Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?



В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)

Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках? Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?

Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели.

Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.



По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается. Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели.Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умершихсжигать независимо от причин смерти?В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается. ЛАД 2 Повідомлень: 19108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4792 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 00:13





(авторство - "Филадельфийское общество противников вакцинации", см. подпись под картинкой) Интересно, когда противники вакцинации от ковида придумают что-то подобное?(авторство - "Филадельфийское общество противников вакцинации", см. подпись под картинкой) yanyura Повідомлень: 6042 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1923 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3440344134423443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06