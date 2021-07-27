RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3440344134423443

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:39

yama, по Вашим постам возникает куча вопросов.
  yama написав:.... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним .

Это кто "всё"?

Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену :).

В отношении побочные КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.

P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером

А это как?
Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?

, а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают

Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против других обязательных прививок?
Известный пример с оспой. В результате обязательных прививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19108
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4792 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:53

  Вкладчик1234 написав:Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?

В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)
Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?

Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели.
Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?
В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.

По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19108
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4792 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:13

Интересно, когда противники вакцинации от ковида придумают что-то подобное?
Зображення

(авторство - "Филадельфийское общество противников вакцинации", см. подпись под картинкой)
yanyura
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 3440344134423443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2611558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33432)
28.07.2021 01:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.