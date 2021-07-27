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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3440344134423443 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Вів 27 лип, 2021 23:39 yama, по Вашим постам возникает куча вопросов.

yama написав: .... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним . .... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним .

Это кто "все"?



. Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену

В отношении побочек КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.



P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером

А это как?

Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?



, а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают



Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против других обязательных прививок?

Известный пример с оспой. В результате обязательных прививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти.



P.s. кстати, посмотрел о фирме Pfizer в Вики. Есть целый ряд лекарств , выпускаемых фирмой (в т.ч. Виагра). Но вот вакцин, кроме антиковидной, не увидел. Да и эта разработана не ними, а немецкой BioNTech. Так что не скрывайте, напишите, очень интересно.



P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА). , по Вашим постам возникает куча вопросов.Это кто "все"?В отношении побочек КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.А это как?Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против другихпрививок?Известный пример с оспой. В результатепрививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти.кстати, посмотрел о фирме Pfizer в Вики. Есть целый ряд, выпускаемых фирмой (в т.ч. Виагра). Но вот вакцин, кроме антиковидной, не увидел. Да и эта разработана не ними, а немецкой BioNTech. Так что не скрывайте, напишите, очень интересно.P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА). Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лип, 2021 01:39, всього редагувалось 5 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 23:53 Вкладчик1234 написав: Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?



В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)

Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках? Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать)Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?

Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели.

Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.



По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается. Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели.Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умершихсжигать независимо от причин смерти?В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается. ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 00:13





(авторство - "Филадельфийское общество противников вакцинации", см. подпись под картинкой) Интересно, когда противники вакцинации от ковида придумают что-то подобное?(авторство - "Филадельфийское общество противников вакцинации", см. подпись под картинкой) yanyura Повідомлень: 6042 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1923 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 00:37 budivelnik написав: stm написав: Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов

РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426 Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 труповРФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426 Ще раз

Якщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхи

Якщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.



ПС

смертей

в добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 1800

2021

липень - 20

червень -52

травень -200

квітень-364

березень-238

лютий - 115

січень -135 Ще разЯкщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхиЯкщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.ПСсмертейв добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 18002021липень - 20червень -52травень -200квітень-364березень-238лютий - 115січень -135

Слов уже нет, одни выражения!

Вы сами пишете - умирают, в основном, старики. Причём чаще всего 70+. Благодаря этому "менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей"?

Ну нельзя же такой бред нести!



Цифры хорошие. Но за год на Донбассе погибло 50 наших бойцов (оценки несколько отличаются - от 45 до 55). Т.е. грубо 1 человек в неделю . По Вашей логике "тьфу, мелочи". Можно не обращать внимания и продолжать, делать ничего не нужно. Вот только интересно, что бы Вы запели, если бы что-то случилось с Вашим сыном (не дай бог!). Слов уже нет, одни выражения!Вы сами пишете - умирают, в основном, старики. Причём чаще всего 70+. Благодаря этому "менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей"?Ну нельзя же такой бред нести!Цифры хорошие. Нона Донбассе погибло 50 наших бойцов (оценки несколько отличаются - от 45 до 55). Т.е. грубо. По Вашей логике "тьфу, мелочи". Можно не обращать внимания и продолжать, делать ничего не нужно. Вот только интересно, что бы Вы запели, если бы что-то случилось с Вашим сыном (не дай бог!). ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 00:40 hume написав: .....

Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа .....Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа

Читая наш форум, возникают сомнения в этом. Читая наш форум, возникают сомнения в этом. ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 01:04 Starikan написав: .......

Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники .......Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники

Может, просто не повезло со знакомыми?

Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию. Может, просто не повезло со знакомыми?Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию. ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 01:13 В понедельник администрация Байдена заявила, что сохранит существующие ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за роста числа заражений вариантом «Дельта». Ограничения для десятков стран Европы и других регионов, включая Китай, были впервые введены в начале пандемии в январе 2020 года. Сейчас на штамм «Дельта» приходится более 80 процентов новых случаев заражения COVID-19 в США.



Власти Нью-Йорка в понедельник объявили, что все муниципальные служащие города, включая полицейских и учителей, должны либо получить вакцину от COVID-19, либо проходить еженедельное тестирование. Штат Калифорния также издал приказ об обязательной вакцинации всех госслужащих, а также миллионов государственных и частных медицинских работников.



Ранее Департамент США по делам ветеранов, в ведении которого находятся 1700 медицинских центров и поликлиник для отставных военнослужащих, стал первым федеральным ведомством, сделавшим прививки обязательными для большинства своих медицинских работников.

https://www.golosameriki.com/amp/voanews-covid-main/5980946.html ЛАД 2 Повідомлень: 19112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4793 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3440344134423443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2615984

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06