yama написав:.... Уже все сказали что для иммунитета лучше познакомиться с целым вирусом и всем его белками , а не только с одним .
Это кто "все"?
Было даже в СМИ в ТСН и прочих источниках, даже главный агитатор Комаровский говорил что Коронавак самая безобидная в плане побочек , но сам выбрал Астра Зенеку , а рекомендует все опять таки Пфайзер и Модену .
В отношении побочек КоронаВак, действительно, самая безобидная. Но и в отношении эффективности она послабее.
P.S. Если что я вчера укололся НЕ ОТ КОРОНЫ Пфайзером
А это как? Укололись Пфайзером от кори? скарлатины? ещё от чего-то?
, а сегодня как с бодуна , вернее еще с вчерашнего вечера после укола , но не знаю из за вакцины или погода \ что-то другое , а скорее всего все вместе. Это я к тому что я не против вакцин в целом , но я считаю что должен быть выбор и отсутствие дискриминации по поводу вакцинации как и любой другой дискриминации. Извините но я считаю что человек сам в праве выбирать что делать со своим телом и нельзя его принуждать ибо это уже изнасилование как в РФ без прививки на работу не пускают
Уже задавал на ветке вопрос - почему Вы не протестуете против других обязательных прививок? Известный пример с оспой. В результате обязательных прививок от неё вообще избавились. Если бы тогда было столько "оспа-диссидентов" и отказников, болели бы до сих пор. А болезнь была достаточно тяжёлая, вплоть до смерти.
P.s. кстати, посмотрел о фирме Pfizer в Вики. Есть целый ряд лекарств, выпускаемых фирмой (в т.ч. Виагра). Но вот вакцин, кроме антиковидной, не увидел. Да и эта разработана не ними, а немецкой BioNTech. Так что не скрывайте, напишите, очень интересно.
P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лип, 2021 01:39, всього редагувалось 5 разів.
Вкладчик1234 написав:Коронологи и вакцинологи не могут объяснить, почему (например) в Одессе и Бердянске до сих пор не сжигают трупы и не пускают по воде как в Индии?
В чем секрет Одессы и Бердянска? (список можно продолжать) Может там вакцинировались по 3-4 раза? Или ходят в 3-4 масках?
Уважаемый, простите, но Вы уже даже мне надоели. Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти? В Одессе и Бердянске индуизм, насколько знаю, не распространён.
По Вашей ссылке на Дэйли Мейл о гриппе. Вы не обратили внимание на дату публикации? 24 октября 2020 г. Ничего посвежее не нашлось? И в октябре обычно грипп только начинается.
stm написав:Бразилия 7 дней - 7,709 трупов; предыдущее 7 дней - 8,566 трупов РФ - 5,463 трупов; предыдущий 7 дней - 5,426
Ще раз Якщо ви бразілець або москаль - то ясно з чим повязані ваші страхи Якщо ви Українець - то пийте самогон(можете чай або каву) і танцюйте гопак - чим більше в росії помре від ковіду (чи тої зашуганості яку для них створила їх влада) - тим менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей.
ПС смертей в добу від ковіду_____в середньому в добу в Україні - 1800 2021 липень - 20 червень -52 травень -200 квітень-364 березень-238 лютий - 115 січень -135
Слов уже нет, одни выражения! Вы сами пишете - умирают, в основном, старики. Причём чаще всего 70+. Благодаря этому "менше на Донбасі помре Ваших(НАШИХ) дітей"? Ну нельзя же такой бред нести!
Цифры хорошие. Но за год на Донбассе погибло 50 наших бойцов (оценки несколько отличаются - от 45 до 55). Т.е. грубо 1 человек в неделю. По Вашей логике "тьфу, мелочи". Можно не обращать внимания и продолжать, делать ничего не нужно. Вот только интересно, что бы Вы запели, если бы что-то случилось с Вашим сыном (не дай бог!).
hume написав:..... Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа
Starikan написав:....... Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Может, просто не повезло со знакомыми? Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.
В понедельник администрация Байдена заявила, что сохранит существующие ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за роста числа заражений вариантом «Дельта». Ограничения для десятков стран Европы и других регионов, включая Китай, были впервые введены в начале пандемии в январе 2020 года. Сейчас на штамм «Дельта» приходится более 80 процентов новых случаев заражения COVID-19 в США.
Власти Нью-Йорка в понедельник объявили, что все муниципальные служащие города, включая полицейских и учителей, должны либо получить вакцину от COVID-19, либо проходить еженедельное тестирование. Штат Калифорния также издал приказ об обязательной вакцинации всех госслужащих, а также миллионов государственных и частных медицинских работников.
Ранее Департамент США по делам ветеранов, в ведении которого находятся 1700 медицинских центров и поликлиник для отставных военнослужащих, стал первым федеральным ведомством, сделавшим прививки обязательными для большинства своих медицинских работников.
У Києві в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу “Дельта”.
Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.
Вона розповіла також, що четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам “Дельта”, нещодавно повернулися з Росії.
Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.