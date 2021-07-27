В понедельник администрация Байдена заявила, что сохранит существующие ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за роста числа заражений вариантом «Дельта». Ограничения для десятков стран Европы и других регионов, включая Китай, были впервые введены в начале пандемии в январе 2020 года. Сейчас на штамм «Дельта» приходится более 80 процентов новых случаев заражения COVID-19 в США.
Власти Нью-Йорка в понедельник объявили, что все муниципальные служащие города, включая полицейских и учителей, должны либо получить вакцину от COVID-19, либо проходить еженедельное тестирование. Штат Калифорния также издал приказ об обязательной вакцинации всех госслужащих, а также миллионов государственных и частных медицинских работников.
Ранее Департамент США по делам ветеранов, в ведении которого находятся 1700 медицинских центров и поликлиник для отставных военнослужащих, стал первым федеральным ведомством, сделавшим прививки обязательными для большинства своих медицинских работников.
У Києві в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу “Дельта”.
Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.
Вона розповіла також, що четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам “Дельта”, нещодавно повернулися з Росії.
Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.