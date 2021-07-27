RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3441344234433444>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 01:13

В понедельник администрация Байдена заявила, что сохранит существующие ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за роста числа заражений вариантом «Дельта». Ограничения для десятков стран Европы и других регионов, включая Китай, были впервые введены в начале пандемии в январе 2020 года. Сейчас на штамм «Дельта» приходится более 80 процентов новых случаев заражения COVID-19 в США.

Власти Нью-Йорка в понедельник объявили, что все муниципальные служащие города, включая полицейских и учителей, должны либо получить вакцину от COVID-19, либо проходить еженедельное тестирование. Штат Калифорния также издал приказ об обязательной вакцинации всех госслужащих, а также миллионов государственных и частных медицинских работников.

Ранее Департамент США по делам ветеранов, в ведении которого находятся 1700 медицинских центров и поликлиник для отставных военнослужащих, стал первым федеральным ведомством, сделавшим прививки обязательными для большинства своих медицинских работников.

https://www.golosameriki.com/amp/voanews-covid-main/5980946.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19112
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4793 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 02:08

У Києві в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу “Дельта”.

Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.

Вона розповіла також, що четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам “Дельта”, нещодавно повернулися з Росії.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10002
З нами з: 18.06.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 02:24

Eleanor Roosevelt: "Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people".

Элеонора Рузвельт: "Великие умы обсуждают идеи; средние умы обсуждают события; мелкие умы обсуждают людей".

https://www.brainyquote.com/quotes/elea ... elt_385439
Igneus
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 29.08.18
Подякував: 580 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 06:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4830
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По Вашей логике "тьфу, мелочи". Можно не обращать внимания и продолжать, делать ничего не нужно.
Це не тема цієї гілки...
Але саме так Україна і поступає в цьому питанні
Максимально не звертає уваги..і це правильно
1 Звертай не звертай,алк пуйло спить і бачить заворушення в Україні
2 Як тільки він побачить що паніка зявилась - кількість смертей зросте в сотні разів...

Тому ще раз подумайте перш ніж вкидати дрова до багаття панічних настроїв.
Самі ще вибираєте? а чому
Замість розведення панічних настроїв тут - могли б вже вколотись по разу всіма гаявними вакцинами і з високо піднятим прапором про це розповідати.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24703
З нами з: 15.01.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:37

stargazer да
yama
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:08

  ЛАД написав:P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА).
PREVNAR только почему-то 13 :(
вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться . У нас нету от Пневмококов типа Б , без гос программы предзаказа и массовой закупки такое частники не ввезут. А сам превенар 13 это только меньшая половина пневмококов . Очень желательны прививки именно от типа Б, которого в превенаре 13 нету.
В Бельгии еще грубо лет 10 назад делали тем кто постарше.
Почему против вакцинации от короны
1) для моей группы 35+ корона не опасна, тем более без сопутствующих хронических заболеваний
2) принуждают во многих странах мира в том числе в РФ
3) я переболел
4) момент массовости и принуждения взывает подозрения , если бы это было добровольно у всех. От плановой вакцинации официально было можно со скрипом отказаться и и не официально отлинять , от короны в других странах сложно почти не возможно, и у нас регистрация по паспорту и общий реестр напрягает . Еще раз, превенар 13 мне не навязывают , меня не заставляют им колоться паспорт не просят в реєстр не вносят. Сына начал вакцинировать уже когда он пошел в школу , у меня субъективное мнение не напрягать организм когда он только формируется всякой всячиной. К плановой можно подходить разумно , выбирать чем колоться и когда .

P.S. Только вчера познакомился с девушкой у которой на вакцины возникает анафилаксия еще ее старшая сестра тоже имела реальные проблемы ( лежала в больнице под капельницам) от плановых вакцин.Я призадумался, оказывается не такое редкое явление побочка от вакцин.
Востаннє редагувалось yama в Сер 28 лип, 2021 09:17, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.
Binimovich
 
Повідомлень: 4122
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:19

  Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

нет таких официальных рекомендаций . Вакцинаторы не связывают одно с другим и призывают вакцинироваться по быстрей. Комаровский типа болел и типа через 3-5 месяцев привился.

P.S. субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально. Cсылки были выше где-то в теме , но тут такой мусорник что теперь фиг найдешь, в гугле проще.
yama
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

del
Востаннє редагувалось st512 в Сер 28 лип, 2021 09:23, всього редагувалось 1 раз.
st512
 
Повідомлень: 932
З нами з: 09.07.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3441344234433444>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2637630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96362)
28.07.2021 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.