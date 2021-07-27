Додано: Сер 28 лип, 2021 09:08

ЛАД написав: P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА). P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА).

PREVNAR только почему-то 13вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться . У нас нету от Пневмококов типа Б , без гос программы предзаказа и массовой закупки такое частники не ввезут. А сам превенар 13 это только меньшая половина пневмококов . Очень желательны прививки именно от типа Б, которого в превенаре 13 нету.В Бельгии еще грубо лет 10 назад делали тем кто постарше.Почему против вакцинации от короны1) для моей группы 35+ корона не опасна, тем более без сопутствующих хронических заболеваний2) принуждают во многих странах мира в том числе в РФ3) я переболел4), если бы это было добровольно у всех. От плановой вакцинации официально было можно со скрипом отказаться и и не официально отлинять , от короны в других странах сложно почти не возможно, и у нас регистрация по паспорту и общий реестр напрягает . Еще раз, превенар 13 мне не навязывают , меня не заставляют им колоться паспорт не просят в реєстр не вносят. Сына начал вакцинировать уже когда он пошел в школу , у меня субъективное мнение не напрягать организм когда он только формируется всякой всячиной. К плановой можно подходить разумно , выбирать чем колоться и когда .P.S. Только вчера познакомился с девушкой у которой на вакцины возникает анафилаксия еще ее старшая сестра тоже имела реальные проблемы ( лежала в больнице под капельницам) от плановых вакцин.Я призадумался, оказывается не такое редкое явление побочка от вакцин.