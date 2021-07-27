В понедельник администрация Байдена заявила, что сохранит существующие ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за роста числа заражений вариантом «Дельта». Ограничения для десятков стран Европы и других регионов, включая Китай, были впервые введены в начале пандемии в январе 2020 года. Сейчас на штамм «Дельта» приходится более 80 процентов новых случаев заражения COVID-19 в США.
Власти Нью-Йорка в понедельник объявили, что все муниципальные служащие города, включая полицейских и учителей, должны либо получить вакцину от COVID-19, либо проходить еженедельное тестирование. Штат Калифорния также издал приказ об обязательной вакцинации всех госслужащих, а также миллионов государственных и частных медицинских работников.
Ранее Департамент США по делам ветеранов, в ведении которого находятся 1700 медицинских центров и поликлиник для отставных военнослужащих, стал первым федеральным ведомством, сделавшим прививки обязательными для большинства своих медицинских работников.
У Києві в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу “Дельта”.
Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.
Вона розповіла також, що четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам “Дельта”, нещодавно повернулися з Росії.
Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.
ЛАД написав:По Вашей логике "тьфу, мелочи". Можно не обращать внимания и продолжать, делать ничего не нужно.
Це не тема цієї гілки... Але саме так Україна і поступає в цьому питанні Максимально не звертає уваги..і це правильно 1 Звертай не звертай,алк пуйло спить і бачить заворушення в Україні 2 Як тільки він побачить що паніка зявилась - кількість смертей зросте в сотні разів...
Тому ще раз подумайте перш ніж вкидати дрова до багаття панічних настроїв. Самі ще вибираєте? а чому Замість розведення панічних настроїв тут - могли б вже вколотись по разу всіма гаявними вакцинами і з високо піднятим прапором про це розповідати.
ЛАД написав:P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА).
PREVNAR только почему-то 13 вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться . У нас нету от Пневмококов типа Б , без гос программы предзаказа и массовой закупки такое частники не ввезут. А сам превенар 13 это только меньшая половина пневмококов . Очень желательны прививки именно от типа Б, которого в превенаре 13 нету. В Бельгии еще грубо лет 10 назад делали тем кто постарше. Почему против вакцинации от короны 1) для моей группы 35+ корона не опасна, тем более без сопутствующих хронических заболеваний 2) принуждают во многих странах мира в том числе в РФ 3) я переболел 4) момент массовости и принуждения взывает подозрения , если бы это было добровольно у всех. От плановой вакцинации официально было можно со скрипом отказаться и и не официально отлинять , от короны в других странах сложно почти не возможно, и у нас регистрация по паспорту и общий реестр напрягает . Еще раз, превенар 13 мне не навязывают , меня не заставляют им колоться паспорт не просят в реєстр не вносят. Сына начал вакцинировать уже когда он пошел в школу , у меня субъективное мнение не напрягать организм когда он только формируется всякой всячиной. К плановой можно подходить разумно , выбирать чем колоться и когда .
P.S. Только вчера познакомился с девушкой у которой на вакцины возникает анафилаксия еще ее старшая сестра тоже имела реальные проблемы ( лежала в больнице под капельницам) от плановых вакцин.Я призадумался, оказывается не такое редкое явление побочка от вакцин.
Востаннє редагувалось yama в Сер 28 лип, 2021 09:17, всього редагувалось 2 разів.