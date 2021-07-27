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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3441344234433444

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:23

  st512 написав:
  Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете

  yama написав:субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально.

пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:27

  ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂

в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы


в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса...
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