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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3441344234433444 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Сер 28 лип, 2021 09:23 st512 написав: Binimovich написав: Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть. Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете

yama написав: субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально. субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально.

пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни st512 Повідомлень: 932 З нами з: 09.07.13 Подякував: 102 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 09:27 ЛАД написав: Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти? Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂



в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы



в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице. по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂 Тракторист

Повідомлень: 5284 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 09:34 vitaliy_berdinskikh написав: Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС. Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса... просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5284 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3441344234433444 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2637633

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06