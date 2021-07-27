|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:23
st512 написав: Binimovich написав:
Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.
читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете
yama написав:
субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально.
пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни
-
st512
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 09.07.13
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:27
ЛАД написав:
Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?
по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂
в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы
в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:34
vitaliy_berdinskikh написав:
Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.
просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7579
|2637633
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
|