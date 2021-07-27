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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3441344234433444

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:23

  st512 написав:
  Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете

  yama написав:субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально.

пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:27

  ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂

в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы


в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:52

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).

Что за бред кремлёвской пропаганды?
Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"

Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.

Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:[quote="5269149:Faceless"]Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).

Что за бред кремлёвской пропаганды?
Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"

Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости
По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.

Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)[/quote]Так и есть. Я один в общественном транспорте езжу в маске. ( не киевлянин)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:00

вот так вот прививаться шмурдяком Спутником и потом иметь проблемы )

На днях правительство Италии приняло решение, согласно которому с 6 августа, чтобы попасть в заведения общепита, театра и кино, принять участие в различных спортивных мероприятиях, посетить бассейн, тренажерный зал, ярмарка, деловую встречу, парк развлечений, игровую комнату и т.п. необходимо иметь так называемый COVID-паспорт.

Это, в свою очередь, означает проблемы для жителей Сан-Марино - республики-анклава, расположенной в итальянском регионе Эмилия-Романья. Их сертификаты о прививках не признаются в Италии, поскольку российский Sputnik V, которым они были привиты, не был одобрен для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. На практике это означает, что граждан этой республики не будут впускать в общественных мест, например, на прилегающих итальянских курортах, таких как Римини и Риччоне.

В одной из старейших и самых маленьких стран мира, где среди 30 000 человек была проведена массовая кампания вакцинации, растет беспокойство, ведь большинство граждан ежедневно посещают Италию.

Секретарь иностранных дел Сан-Марино Лука Беккари выразил убеждение, что их сертификаты признают в ЕС, но Европейская комиссия категорически это отрицает .
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:01

  yama написав:
  ЛАД написав:P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА).
PREVNAR только почему-то 13 :(
вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться .


Превенар-20 лишь полтора месяца как одобрен в США, поэтому в Украине о ней пока приходится мечтать, надеяться и ждать
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/us-fda-approves-prevnar-20tm-pfizers-pneumococcal-20-valent
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂

в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы


в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.

последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб.
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  vitaliy_berdinskikh написав:Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

А теперь и Люксембург :mrgreen:

шах и мат, бриташки-вакцинашки и балконные итальяшки
vitaliy_berdinskikh
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