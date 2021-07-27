Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3441344234433444 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44 Мені вже зробили щеплення 43% 19 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 44 Додано: Сер 28 лип, 2021 09:23 st512 написав: Binimovich написав: Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть. Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете читал что рекомендованно через пол года, но достоверно никто не знает... как вариант уровень антител смотрите, если упадет то можно, да и то не факт что низкие антитела означают что вы заболеете

yama написав: субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально. субъективно смысла не вижу ? 13 месяцев иммунитета доказано официально.

пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни пожалуй соглашусь, тем более из того что буржуи пишут на редитах, то у переболевших побочка сильнее, я б не прививался после болезни st512 Повідомлень: 932 З нами з: 09.07.13 Подякував: 102 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 09:27 ЛАД написав: Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти? Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂



в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы



в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице. по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂 Тракторист

Повідомлень: 5284 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 09:34 vitaliy_berdinskikh написав: Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС. Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса... просто в Испании туризм составляет очень большую часть экономики и потери от ограничений туризма более значительны чем возможные проблемы от коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5284 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 09:52 stm написав: Вкладчик1234 написав: Faceless написав: Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?). Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).

Что за бред кремлёвской пропаганды?

Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"



Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан" Что за бред кремлёвской пропаганды?Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости

По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.



В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее. Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемостиПо состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.

Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор) Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор) vetka Повідомлень: 7001 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: stm написав: Вкладчик1234 написав: [quote="5269149:Faceless"]Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?). [quote="5269149:Faceless"]Но вам все хочется массовых смертей сограждан (хотя, сограждан ли?).

Что за бред кремлёвской пропаганды?

Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"



Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан" Что за бред кремлёвской пропаганды?Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости

По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.



В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее. Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемостиПо состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.

Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)[/quote]Так и есть. Я один в общественном транспорте езжу в маске. ( не киевлянин) Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)[/quote]Так и есть. Я один в общественном транспорте езжу в маске. ( не киевлянин) Binimovich Повідомлень: 4123 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:00



На днях правительство Италии приняло решение, согласно которому с 6 августа, чтобы попасть в заведения общепита, театра и кино, принять участие в различных спортивных мероприятиях, посетить бассейн, тренажерный зал, ярмарка, деловую встречу, парк развлечений, игровую комнату и т.п. необходимо иметь так называемый COVID-паспорт.



Это, в свою очередь, означает проблемы для жителей Сан-Марино - республики-анклава, расположенной в итальянском регионе Эмилия-Романья. Их сертификаты о прививках не признаются в Италии, поскольку российский Sputnik V, которым они были привиты, не был одобрен для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. На практике это означает, что граждан этой республики не будут впускать в общественных мест, например, на прилегающих итальянских курортах, таких как Римини и Риччоне.



В одной из старейших и самых маленьких стран мира, где среди 30 000 человек была проведена массовая кампания вакцинации, растет беспокойство, ведь большинство граждан ежедневно посещают Италию.



Секретарь иностранных дел Сан-Марино Лука Беккари выразил убеждение, что их сертификаты признают в ЕС, но Европейская комиссия категорически это отрицает . вот так вот прививаться шмурдяком Спутником и потом иметь проблемы ) Xenon Повідомлень: 3740 З нами з: 25.02.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:01 yama написав: ЛАД написав: P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА). P.p.s. нашел всё же одну вакцину - PREVNAR 20™ (ПНЕВМОКОККОВАЯ 20-ВАЛЕНТНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА). PREVNAR только почему-то 13

вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться . PREVNAR только почему-то 13вот это удешевление упрощение для нашего рынка не нравиться .



Превенар-20 лишь полтора месяца как одобрен в США, поэтому в Украине о ней пока приходится мечтать, надеяться и ждать

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/us-fda-approves-prevnar-20tm-pfizers-pneumococcal-20-valent Превенар-20 лишь полтора месяца как одобрен в США, поэтому в Украине о ней пока приходится мечтать, надеяться и ждать Reader Повідомлень: 3 З нами з: 10.09.20 Подякував: 61 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23 Тракторист написав: ЛАД написав: Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти? Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?

по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂



в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы



в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице. по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂

последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб. последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб. vetka Повідомлень: 7001 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 10:47 vitaliy_berdinskikh написав: Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС. Очередная страна признала что Украина в лидерах борьбы с короной: Испания будет пускать украинцев без тестов, вакцинаций и СМС.

А теперь и Люксембург



шах и мат, бриташки-вакцинашки и балконные итальяшки А теперь и Люксембургшах и мат, бриташки-вакцинашки и балконные итальяшки vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4831 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1095 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3441344234433444 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7580 2638781

ЛОБ Сер 28 лип, 2021 10:35