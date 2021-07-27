Что за бред кремлёвской пропаганды? Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"
Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.
Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)
Что за бред кремлёвской пропаганды? Мне наоборот хочется понять в чём ноу-хау Украины (и особенно её курортов), и поделиться с миром этими "надбаннями"
Аналогично хотелось бы узнать в чём ноу-хау Аблании, но наш "разведчик" работает на другой "лагерь" (короно-вакцинаторов), поэтому любой положительный опыт, который расходится с официальной линией пропаганды - будет "замолчан"
Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.
В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее.
Ну так в Одессе не придерживаются карантина/масок/дистанции от слова вообще. Была в Одессе на позапрошлых выходных, в транспорте в масках ездят только киевляне (сказала кондуктор)[/quote]Так и есть. Я один в общественном транспорте езжу в маске. ( не киевлянин)
вот так вот прививаться шмурдяком Спутником и потом иметь проблемы )
На днях правительство Италии приняло решение, согласно которому с 6 августа, чтобы попасть в заведения общепита, театра и кино, принять участие в различных спортивных мероприятиях, посетить бассейн, тренажерный зал, ярмарка, деловую встречу, парк развлечений, игровую комнату и т.п. необходимо иметь так называемый COVID-паспорт.
Это, в свою очередь, означает проблемы для жителей Сан-Марино - республики-анклава, расположенной в итальянском регионе Эмилия-Романья. Их сертификаты о прививках не признаются в Италии, поскольку российский Sputnik V, которым они были привиты, не был одобрен для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. На практике это означает, что граждан этой республики не будут впускать в общественных мест, например, на прилегающих итальянских курортах, таких как Римини и Риччоне.
В одной из старейших и самых маленьких стран мира, где среди 30 000 человек была проведена массовая кампания вакцинации, растет беспокойство, ведь большинство граждан ежедневно посещают Италию.
Секретарь иностранных дел Сан-Марино Лука Беккари выразил убеждение, что их сертификаты признают в ЕС, но Европейская комиссия категорически это отрицает .
ЛАД написав:Вы никогда не слышали, что в Индии господствующая религия индуизм и по их обычаям умерших положено сжигать независимо от причин смерти?
по вашей логике и в Киеве уже господствующая религия индуизм?... 😂
в 2017 году, 61 процент умерших в столице были кремированы
в Киеве в 2018 кремировали 65% от всех умерших в столице.
последнее время все чаще кремируют не из-за вера, а банально денег нет хоронить (только одно место на кладбище может стоить от 8 000 грн до 10 000 долларов), а урну подхоронить дешевле выходит, так же проще урну везти к примеру в село за 300 км от Киева, чем гроб.