|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33
чипировался модерной в Ирпене, записался по телефону, очередей нет, декларация не нужна колют всех желающих но по записи.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:51
hume написав:
Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа
Массовые жертвы социальных сетей
. Как цивилизация сможет избавиться от этой чумы
- не представляю.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 28 лип, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18218
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:53
Starikan написав:
Массовые жертвы социальных сетей.
До социальных сетей эту функцию выполняли слухи.
Ничего нового тут нет. По сути социальные сети лишь сделали возможным послушать байки не от соседа по подъезду или работе, а от соседа по земному шарику.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4837
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:58
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29635
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1254 раз.
- Подякували: 7188 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:02
И, ждать нужно будет ГОДАМИ, как это происходит с Гардасил-9.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4285
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:05
ЛАД написав: Starikan написав:
Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Может, просто не повезло со знакомыми?
Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.
Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что.
И учтите возраст большинства моих знакомых
Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского).
Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18218
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:14
Binimovich написав:
Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.
Младший сын с невесткой сделали первую прививку через 3 месяца после окончания лечения. Его фирма обеспечила Пфайзером сотрудников и членов семей, так что этот срок - просто совпадение. Хотя с их уровнем антител можно было и не торопиться.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 28 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18218
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:20
vitaliy_berdinskikh написав: Starikan написав:
Массовые жертвы социальных сетей.
До социальных сетей эту функцию выполняли слухи.
Ничего нового тут нет. По сути социальные сети лишь сделали возможным послушать байки не от соседа по подъезду или работе, а от соседа по земному шарику.
Принципиально нового ничего, но количество переросло в качество.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18218
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:38
vitaliy_berdinskikh написав: Starikan написав:
Массовые жертвы социальных сетей.
До социальных сетей эту функцию выполняли слухи.
Ничего нового тут нет. По сути социальные сети лишь сделали возможным послушать байки не от соседа по подъезду или работе, а от соседа по земному шарику.
папу напугали что после вакцинации массовый мор и даже врачи не хотят чипироваться, есть же [цензура]... редиски распространяющие такие слухи. Весь мир дураки, а одна умная редиска всё знает.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7580
|2640146
|
Сер 28 лип, 2021 10:35
ЛОБ
|