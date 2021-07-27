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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:01
vitaliian написав:
и даже врачи не хотят чипироваться
Так это ж правда. Я не хочу сказать что это разумный аргумент, я лишь хочу сказать что нежелание врачей чипироваться это реальный факт нашей украинской жизни.
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Сер 28 лип, 2021 10:35
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