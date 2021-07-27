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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3443344434453446

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 44
Мені вже зробили щеплення
43%
19
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:и даже врачи не хотят чипироваться
Так это ж правда. Я не хочу сказать что это разумный аргумент, я лишь хочу сказать что нежелание врачей чипироваться это реальный факт нашей украинской жизни.
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 3443344434453446
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