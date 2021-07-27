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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:31
США внесли Израиль в список стран с повышенным заражением коронавирусом.
Экономика только начала возрождаться - кафе, рестораны, торговые центры и т.д. Как только начались полеты и люди без всякого опасения и осторожности полетели в Эмираты, Турцию, Россию, Грузию и т.д. началась новая волна ( вчера более 2000 новых кейсов опять). А теперь в США и некоторых других странах запретили в Израиль лететь. Хотя и в самих США тоже ситуация значительно ухудшается последние дни и количество новых заболевших доходит до 50 000 в сутки!
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roberto dark
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:47
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
и даже врачи не хотят чипироваться
Так это ж правда. Я не хочу сказать что это разумный аргумент, я лишь хочу сказать что нежелание врачей чипироваться это реальный факт нашей украинской жизни.
так и есть. А еще больше меня удивило, что лаборанты, которые у меня брали тест и врачи частной клиники, которые знали что я корона+, абсолютно никак не боялись со мной контактировать, были в обычных масочках чуть ли не под носом. Закралось подозрение, что им эта корона пох. Это было в апреле 2021.
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Ромасик
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