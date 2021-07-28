США внесли Израиль в список стран с повышенным заражением коронавирусом. Экономика только начала возрождаться - кафе, рестораны, торговые центры и т.д. Как только начались полеты и люди без всякого опасения и осторожности полетели в Эмираты, Турцию, Россию, Грузию и т.д. началась новая волна ( вчера более 2000 новых кейсов опять). А теперь в США и некоторых других странах запретили в Израиль лететь. Хотя и в самих США тоже ситуация значительно ухудшается последние дни и количество новых заболевших доходит до 50 000 в сутки!
vitaliian написав:и даже врачи не хотят чипироваться
Так это ж правда. Я не хочу сказать что это разумный аргумент, я лишь хочу сказать что нежелание врачей чипироваться это реальный факт нашей украинской жизни.
так и есть. А еще больше меня удивило, что лаборанты, которые у меня брали тест и врачи частной клиники, которые знали что я корона+, абсолютно никак не боялись со мной контактировать, были в обычных масочках чуть ли не под носом. Закралось подозрение, что им эта корона пох. Это было в апреле 2021.
Мешканцям Канади, які отримали перше COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у рекомендаціях Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.
“Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield”, - указують у відомстві.
Зазначається, що це рішення ухвалено на основі “нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання”.
У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними. “Особам, які отримали перше щеплення mRNA-вакциною, слід запропонувати той само продукт для повторного щеплення. Якщо він недоступний або невідомий, для завершення курсу має бути використана друга mRNA-вакцина”, - зазначається у документі. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... eneca.html
hume написав: Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа
Массовые жертвы социальных сетей. Как цивилизация сможет избавиться от этой чумы - не представляю.
С одной стороны, да. С другой стороны, в прошлые века были аналогичные явления без всяких соцсетей. Вспомните ведьм, инквизицию, обвинения евреев в чуме. Да и в общем-то вера в богов того же порядка. Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.
P.s. Насчёт перехода количества в качество согласен. Но всё же это не так принципиально.