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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3444344534463447>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 45
Мені вже зробили щеплення
44%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
16%
7
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США внесли Израиль в список стран с повышенным заражением коронавирусом.
Экономика только начала возрождаться - кафе, рестораны, торговые центры и т.д. Как только начались полеты и люди без всякого опасения и осторожности полетели в Эмираты, Турцию, Россию, Грузию и т.д. началась новая волна ( вчера более 2000 новых кейсов опять). А теперь в США и некоторых других странах запретили в Израиль лететь. Хотя и в самих США тоже ситуация значительно ухудшается последние дни и количество новых заболевших доходит до 50 000 в сутки!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:и даже врачи не хотят чипироваться
Так это ж правда. Я не хочу сказать что это разумный аргумент, я лишь хочу сказать что нежелание врачей чипироваться это реальный факт нашей украинской жизни.

так и есть. А еще больше меня удивило, что лаборанты, которые у меня брали тест и врачи частной клиники, которые знали что я корона+, абсолютно никак не боялись со мной контактировать, были в обычных масочках чуть ли не под носом. Закралось подозрение, что им эта корона пох. Это было в апреле 2021.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мешканцям Канади, які отримали перше COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у рекомендаціях Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.

“Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield”, - указують у відомстві.

Зазначається, що це рішення ухвалено на основі “нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання”.

У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними. “Особам, які отримали перше щеплення mRNA-вакциною, слід запропонувати той само продукт для повторного щеплення. Якщо він недоступний або невідомий, для завершення курсу має бути використана друга mRNA-вакцина”, - зазначається у документі. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... eneca.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:09

  Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:13

  yama написав: .....
13 месяцев иммунитета доказано официально. Cсылки были выше где-то в теме , но тут такой мусорник что теперь фиг найдешь, в гугле проще.

Это не точно.
В Вашей аргументации против вакцинации от ковида лично для Вас достаточно "3) я переболел". Всё остальное уже неважно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:18

  Faceless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Зображення

Во всей этой шутке главное то что потом был не случайным, а как раз запланированным действием. Так что единорог прав как бы смешно это не казалось.
Тем не менее, указанные животные вымерли :mrgreen:

Динозавры нет - просто выжили не все виды, а только крокодилы.

Предшественники человека ведь тоже не все дожили: шимпанзе и горилы да, а неандертальцы - тю-тю. И это без всякого потопа.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Предшественники человека ведь тоже не все дожили: шимпанзе и горилы да, а неандертальцы - тю-тю. И это без всякого потопа.

Неандертальцев трудно назвать предками, это отдельная ветка, доля их генома у человека крайне мала.
  vitaliy_berdinskikh написав:Динозавры нет - просто выжили не все виды, а только крокодилы.

Тогда уже и птиц в потомков динозавров запишите :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Тогда уже и птиц в потомков динозавров запишите
попугаев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:51

  Starikan написав:
  hume написав: Кстаи, знакомые, которые уже давно живут в США,и обзавелись там многими знакомыми из числа местных, полностью подтверждают этот идиотизм. Если наши люди отказывается делать вакцину прежде всего из-за ее "сырости". То в штатах теории заговора, эксперименты на людской рассе и чипирование являются основными причинами отказа

Массовые жертвы социальных сетей. Как цивилизация сможет избавиться от этой чумы - не представляю.

С одной стороны, да.
С другой стороны, в прошлые века были аналогичные явления без всяких соцсетей.
Вспомните ведьм, инквизицию, обвинения евреев в чуме.
Да и в общем-то вера в богов того же порядка.
Человеку нужно объяснение и при недостатке знаний конспирологическое проще всего.

P.s. Насчёт перехода количества в качество согласен. Но всё же это не так принципиально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:12

  Faceless написав:Зображення

Хорошая картинка. :)
Жаль, обрезана и не открывается.
ЛАД
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