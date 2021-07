Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3444344534463447 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 45 Мені вже зробили щеплення 44% 20 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 16% 7 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 45 Додано: Сер 28 лип, 2021 17:13 ЛАД написав: Binimovich написав: Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть. Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял. Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял.

Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. That’s because experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from COVID-19. Even if you have already recovered from COVID-19, it is possible—although rare—that you could be infected with the virus that causes COVID-19 again. Studies have shown that vaccination provides a strong boost in protection in people who have recovered from COVID-19. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.



If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... s/faq.html Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. That’s because experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from COVID-19. Even if you have already recovered from COVID-19, it is possible—although rare—that you could be infected with the virus that causes COVID-19 again. Studies have shown that vaccination provides a strong boost in protection in people who have recovered from COVID-19. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine. Ukrainian

Повідомлень: 10003 З нами з: 18.06.08 Подякував: 35 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 17:16 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники Может, просто не повезло со знакомыми?

Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию. Может, просто не повезло со знакомыми?Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.

Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что.

И учтите возраст большинства моих знакомых Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского).

Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало. Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что.И учтите возраст большинства моих знакомыхМногие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского).Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.

Выступать можно за его доступность. "Почему не закупают?!"

Освобождались тогда от украинского очень многие, а не только "понаехавшие".

Мои знакомые, сами понимаете, примерно такого же возраста, но такого не наблюдаю.



P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.

После этого доверять может только полный идиот. Выступать можно за его доступность. "Почему не закупают?!"Освобождались тогда от украинского очень многие, а не только "понаехавшие".Мои знакомые, сами понимаете, примерно такого же возраста, но такого не наблюдаю.P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.После этого доверять может только полный идиот. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лип, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19117 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4795 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лип, 2021 17:17 vitaliian написав: Мешканцям Канади, які отримали перше COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna.

А вы не слушали Ромасика. А я говорил колите обе!

А потом Спутником шлифануться! А вы не слушали Ромасика. А я говорил колите обе!А потом Спутником шлифануться! Ромасик Повідомлень: 2353 З нами з: 30.03.15 Подякував: 479 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3444344534463447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 757 , 758 , 759

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7580 2657481

ЛОБ Сер 28 лип, 2021 10:35