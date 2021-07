Додано: Сер 28 лип, 2021 17:13

ЛАД написав: Binimovich написав: Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть. Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял. Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял.

Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. That’s because experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from COVID-19. Even if you have already recovered from COVID-19, it is possible—although rare—that you could be infected with the virus that causes COVID-19 again. Studies have shown that vaccination provides a strong boost in protection in people who have recovered from COVID-19. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine.