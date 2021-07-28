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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3445344634473448>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46
Мені вже зробили щеплення
43%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:13

  ЛАД написав:
  Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.

Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял.

Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. That’s because experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from COVID-19. Even if you have already recovered from COVID-19, it is possible—although rare—that you could be infected with the virus that causes COVID-19 again. Studies have shown that vaccination provides a strong boost in protection in people who have recovered from COVID-19. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.

If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... s/faq.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:16

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники 8)
Может, просто не повезло со знакомыми?
Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.

Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что.
И учтите возраст большинства моих знакомых :wink: Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского).
Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.

Выступать можно за его доступность. "Почему не закупают?!"
Освобождались тогда от украинского очень многие, а не только "понаехавшие".
Мои знакомые, сами понимаете, примерно такого же возраста, но такого не наблюдаю.

P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены.
После этого доверять может только полный идиот.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лип, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:17

  vitaliian написав:
Мешканцям Канади, які отримали перше COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna.

А вы не слушали Ромасика. А я говорил колите обе!
А потом Спутником шлифануться!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:30

  vitaliy_berdinskikh написав:....
Предшественники человека ведь тоже не все дожили: шимпанзе и горилы да, а неандертальцы - тю-тю. И это без всякого потопа.

Кто знает, может, не тю-тю, а просто растворились (ассимилировались).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:08

Слуги дедушки Нургла подвезли дары (дельту) прямо из скрепостана. Сбытие мечт пана Вкладчика скоро.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Тогда уже и птиц в потомков динозавров запишите
Зоология никогда не была моим любимым предметом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:18

  Schmit написав:Слуги дедушки Нургла подвезли дары (дельту) прямо из скрепостана. Сбытие мечт пана Вкладчика скоро.

Індія квітень місяць
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Чим все закінчиться нам зараз відомо.

От тільки потім ці ж прихожани та вкладники123 будуть вити що люди масово мруть та винити усіх крім себе
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Хорошая картинка. :)
Жаль, обрезана и не открывается.

Нет, это полная картинка - https://pikabu.ru/story/problemyi_dobro ... ya_8323067

Остальные картинки от "Амба" - https://pikabu.ru/@Amba.comics/mine
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:45

  yanyura написав:.......
Нет, это полная картинка - https://pikabu.ru/story/problemyi_dobro ... ya_8323067

Остальные картинки от "Амба" - https://pikabu.ru/@Amba.comics/mine

Большое спасибо!
Но у меня картинка была видна не полностью - обрезана справа. Всё, в общем, было понятно, но хотелось полную.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:29

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники 8)
Может, просто не повезло со знакомыми?
Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.

Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что.
И учтите возраст большинства моих знакомых :wink: Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского).
Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.

Я из таких. Но. С моим отцом я бы и казахский учила, если бы перевели туда. Брат учил белорусский и украинский : не знает ни того, ни другого. Мне повезло - украинский с первого класса по последний. И в моей семье нет ни одного ватника, во всех ветвях.
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ЛОБ

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