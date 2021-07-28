Binimovich написав:Нужен совет. По истечении какого времени после ковида рекомендуется делать вакцинацию ? Попадалась у кого-то инфа ? Желательно, с ссылкой, если есть.
Насколько помню, в Израиле рекомендуют через полгода. Ссылки не сохранял.
Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. That’s because experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from COVID-19. Even if you have already recovered from COVID-19, it is possible—although rare—that you could be infected with the virus that causes COVID-19 again. Studies have shown that vaccination provides a strong boost in protection in people who have recovered from COVID-19. Learn more about why getting vaccinated is a safer way to build protection than getting infected.
If you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have more questions about getting a COVID-19 vaccine. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... s/faq.html
Starikan написав: Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Может, просто не повезло со знакомыми? Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.
Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что. И учтите возраст большинства моих знакомых Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского). Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.
Выступать можно за его доступность. "Почему не закупают?!" Освобождались тогда от украинского очень многие, а не только "понаехавшие". Мои знакомые, сами понимаете, примерно такого же возраста, но такого не наблюдаю.
P.s. А недоверие к государству вполне понятно - сколько раз за время жизни государство нас нае... (обманывало). Масса обещаний и практически все не выполнены. После этого доверять может только полный идиот.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лип, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Слуги дедушки Нургла подвезли дары (дельту) прямо из скрепостана. Сбытие мечт пана Вкладчика скоро.
Індія квітень місяць Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
Чим все закінчиться нам зараз відомо.
От тільки потім ці ж прихожани та вкладники123 будуть вити що люди масово мруть та винити усіх крім себе
Starikan написав: Любопытно, что знакомые антивакцинаторы - в подавляющем большинстве ватники
Может, просто не повезло со знакомыми? Для них было бы логичнее выступать за Спутник против западных вакцин, а не против вакцинации вообще. Ведь"сам Путин (!)" вакцинировался и выступает за вакцинацию.
Спутник у нас недоступен, так что выступать не за что. И учтите возраст большинства моих знакомых Многие мои одноклассники и однокурсники - дети военных, демобилизованных Никитой в 50х-60х и съехавшихся со всех концов необъятного (у нас полкласса было освобождено от изучения украинского). Некоторые из них вообще не верят государству и считают, что колют не вакциной, а чем попало.
Я из таких. Но. С моим отцом я бы и казахский учила, если бы перевели туда. Брат учил белорусский и украинский : не знает ни того, ни другого. Мне повезло - украинский с первого класса по последний. И в моей семье нет ни одного ватника, во всех ветвях.