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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:47
Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
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unicdima
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