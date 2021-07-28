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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3445344634473448

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 46
Мені вже зробили щеплення
43%
20
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
8
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Народ, а шо там з приводу Дельти кажуть, чим від неї чипуватися, бо я щось дуже давно не цікавився темою.
unicdima
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ЛОБ

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